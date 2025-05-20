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20.05.2025, 08:17

Врач предупредил о ловушке, связанной с давлением

Новости Мира 0 1 735

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил россиян о распространенном заблуждении, связанном с артериальным давлением. По его словам, понятия «пониженное давление» как такового не существует, и попытки искусственно его повысить могут быть ошибкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Ловушка с давлением: что нужно знать

Нормы давления и миф о «пониженном давлении»

  • Мясников подчеркнул, что в медицинской практике существует понятие нормального и высокого давления, но нормативов для низкого давления нет.

  • «Показатели 90 на 60 мм рт. ст. — это все равно нормальное давление», — отметил он, добавив, что в случае резкого снижения давления человек может чувствовать себя хуже, но это не повод считать его состояние патологическим.

Опасности резкого снижения давления

  • Врач указал, что основная проблема возникает не из-за низкого давления как такового, а из-за его резкого падения.

  • В таких случаях важно выявить причины — это может быть обезвоживание, кровопотеря, сильный стресс или другие факторы.

Критика врачебных заблуждений

  • Ранее Мясников также выступил с критикой врачей, которые оценивают густоту крови пациента при заборе анализа, назвав это «бредом сивой кобылы».

  • По его мнению, подобные процедуры не являются показателями реального состояния крови и могут вводить пациентов в заблуждение.

Доктор Мясников настоятельно рекомендует не прибегать к самолечению и не пытаться искусственно повышать давление, если оно остается в пределах 90/60 мм рт. ст. В случае резкого ухудшения самочувствия лучше обратиться к врачу для установления причин.

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