Врач предупредил о ловушке, связанной с давлением

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил россиян о распространенном заблуждении, связанном с артериальным давлением. По его словам, понятия «пониженное давление» как такового не существует, и попытки искусственно его повысить могут быть ошибкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru