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20.05.2025, 08:57

Счастливые даты рождения: кто они — везунчики по жизни

Новости Мира 0 16 112

Многие верят, что дата рождения может существенно повлиять на судьбу человека. Некоторые дни считаются особенно удачными, и рожденные в эти даты будто обладают особыми чертами характера и находятся под защитой высших сил, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: uznayvse.ru
Фото: uznayvse.ru

Три даты, которые приносят успех

Среди наиболее благоприятных чисел выделяют 12, 16 и 21. Люди, рожденные в эти дни, словно идут по жизни «между молотом и наковальней» и умудряются избежать неприятностей, где другие потерпели бы фиаско. Они будто обладают врожденным чутьем на опасность и способны выйти «сухими из воды» из самых сложных ситуаций.

Ангел-хранитель на страже

Считается, что люди, появившиеся на свет в эти даты, находятся под покровительством особого ангела-хранителя. Этот невидимый защитник направляет их, предостерегает от необдуманных поступков и помогает делать правильный выбор. Благодаря этой поддержке, такие люди часто избегают бед и не получают серьезных травм, даже увлекаясь экстремальными занятиями.

Везение во всем

Для рожденных 12, 16 и 21 числа жизнь кажется легче и безоблачнее. Они могут взяться за любое дело и успешно довести его до конца. Эти люди, как правило, чувствуют свою удачливость и умеют использовать ее себе на благо, подмечая знаки судьбы и принимая своевременные решения.

Редкий дар — быть везунчиком

Обладать настолько мощной поддержкой высших сил — настоящее редкое везение. Те, кто родился в эти счастливые даты, могут рассчитывать на удачу в любой сфере жизни, если не будут легкомысленно относиться к своим поступкам и планам.

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