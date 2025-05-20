Названы ошибки при мытье головы, которые делают 90% людей

Мытье волос — это повседневная процедура, но многие совершают ошибки, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи головы и волос. Врач-трихолог и косметолог Анастасия Костенко рассказала «Газете.Ru», как правильно мыть голову и избежать распространенных ошибок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Частое мытье усугубляет проблему. Чем чаще человек моет голову, тем активнее начинают работать сальные железы, выделяя еще больше кожного сала. Это приводит к тому, что волосы жирнятся быстрее.
Как выбрать оптимальную частоту?
Для жирной кожи головы — 1 раз в 2 дня.
Для сухой и чувствительной — 2-3 раза в неделю.
Если необходимо мыть голову каждый день, важно подобрать мягкий шампунь, который очищает, но не пересушивает кожу.
Подготовка волос:
Расчешите волосы перед мытьем. Это предотвратит их спутывание.
Выбор температуры воды:
Оптимальная температура — около 40 градусов.
Слишком горячая вода активизирует работу сальных желез, а холодная препятствует эффективной работе шампуня и кондиционера.
Намачивание:
Тщательно смочите волосы, чтобы удалить поверхностные загрязнения и остатки стайлинговых средств.
Нанесение шампуня:
Вспеньте небольшое количество шампуня в ладонях.
Нанесите его на кожу головы и мягко массируйте 2-3 минуты, уделяя особое внимание затылочной зоне.
Не наносите шампунь непосредственно на длину волос — очищение необходимо коже головы и корням. Длина волос промывается оставшейся пеной.
Смывание шампуня:
Промывайте волосы тщательно в течение 2-3 минут, чтобы полностью удалить остатки шампуня.
Нанесение кондиционера:
Наносите кондиционер или бальзам от середины длины до концов волос.
Избегайте контакта кондиционера с кожей головы, чтобы не создать пленку, препятствующую дыханию кожи.
Смывание кондиционера:
Оставьте кондиционер на 5-7 минут, затем тщательно смойте водой.
В это время можно аккуратно расчесать волосы гребнем.
Сушка волос:
Аккуратно промокните волосы полотенцем, не трите их. Это поможет избежать ломкости и повреждений.
Шампунь подбирается по типу кожи головы, а не волос. Основное очищение происходит на уровне кожи головы.
Кондиционер и маски подбираются по состоянию волос:
Для окрашенных волос — увлажняющие и питательные.
Для сухих и ломких — восстанавливающие.
Если сложно подобрать средства самостоятельно, стоит обратиться к трихологу. Специалист определит тип кожи головы и подберет оптимальные продукты для ухода.
Мытье головы слишком горячей водой.
Нанесение шампуня сразу на длину волос.
Пренебрежение расчесыванием перед мытьем.
Сильное трение волос полотенцем после мытья.
Использование кондиционера на коже головы.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье волос и кожи головы, а также предотвратить излишнюю жирность и ломкость волос.
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