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20.05.2025, 10:44

Названы ошибки при мытье головы, которые делают 90% людей

Новости Мира 0 1 852

Мытье волос — это повседневная процедура, но многие совершают ошибки, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи головы и волос. Врач-трихолог и косметолог Анастасия Костенко рассказала «Газете.Ru», как правильно мыть голову и избежать распространенных ошибок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Частота мытья: как избежать излишней жирности волос

  • Частое мытье усугубляет проблему. Чем чаще человек моет голову, тем активнее начинают работать сальные железы, выделяя еще больше кожного сала. Это приводит к тому, что волосы жирнятся быстрее.

  • Как выбрать оптимальную частоту?

    • Для жирной кожи головы — 1 раз в 2 дня.

    • Для сухой и чувствительной — 2-3 раза в неделю.

  • Если необходимо мыть голову каждый день, важно подобрать мягкий шампунь, который очищает, но не пересушивает кожу.

Процесс мытья головы: пошаговая инструкция

  1. Подготовка волос:

    • Расчешите волосы перед мытьем. Это предотвратит их спутывание.

  2. Выбор температуры воды:

    • Оптимальная температура — около 40 градусов.

    • Слишком горячая вода активизирует работу сальных желез, а холодная препятствует эффективной работе шампуня и кондиционера.

  3. Намачивание:

    • Тщательно смочите волосы, чтобы удалить поверхностные загрязнения и остатки стайлинговых средств.

  4. Нанесение шампуня:

    • Вспеньте небольшое количество шампуня в ладонях.

    • Нанесите его на кожу головы и мягко массируйте 2-3 минуты, уделяя особое внимание затылочной зоне.

    • Не наносите шампунь непосредственно на длину волос — очищение необходимо коже головы и корням. Длина волос промывается оставшейся пеной.

  5. Смывание шампуня:

    • Промывайте волосы тщательно в течение 2-3 минут, чтобы полностью удалить остатки шампуня.

  6. Нанесение кондиционера:

    • Наносите кондиционер или бальзам от середины длины до концов волос.

    • Избегайте контакта кондиционера с кожей головы, чтобы не создать пленку, препятствующую дыханию кожи.

  7. Смывание кондиционера:

    • Оставьте кондиционер на 5-7 минут, затем тщательно смойте водой.

    • В это время можно аккуратно расчесать волосы гребнем.

  8. Сушка волос:

    • Аккуратно промокните волосы полотенцем, не трите их. Это поможет избежать ломкости и повреждений.

Как правильно выбрать средства для мытья головы?

  • Шампунь подбирается по типу кожи головы, а не волос. Основное очищение происходит на уровне кожи головы.

  • Кондиционер и маски подбираются по состоянию волос:

    • Для окрашенных волос — увлажняющие и питательные.

    • Для сухих и ломких — восстанавливающие.

  • Если сложно подобрать средства самостоятельно, стоит обратиться к трихологу. Специалист определит тип кожи головы и подберет оптимальные продукты для ухода.

Основные ошибки при мытье головы:

  • Мытье головы слишком горячей водой.

  • Нанесение шампуня сразу на длину волос.

  • Пренебрежение расчесыванием перед мытьем.

  • Сильное трение волос полотенцем после мытья.

  • Использование кондиционера на коже головы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье волос и кожи головы, а также предотвратить излишнюю жирность и ломкость волос.

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