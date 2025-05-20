Названы ошибки при мытье головы, которые делают 90% людей

Мытье волос — это повседневная процедура, но многие совершают ошибки, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи головы и волос. Врач-трихолог и косметолог Анастасия Костенко рассказала «Газете.Ru», как правильно мыть голову и избежать распространенных ошибок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru