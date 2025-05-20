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20.05.2025, 12:00

Секс-вечеринки, извращения и страх: шокирующие откровения о P. Diddy

Новости Мира 0 880

5 мая 2025 года в США стартовал один из самых громких судебных процессов в истории шоу-бизнеса. На скамье подсудимых — 55-летний Шон Комбс, известный как P. Diddy (или Puff Daddy). Музыканта, продюсера и основателя лейбла Bad Boy Records обвиняют в ряде тяжких преступлений, включая секс-трафик, шантаж и насилие. Подробности дела шокируют даже тех, кто привык к скандалам в мире шоу-бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life

Фото: immunocap.ru
Фото: immunocap.ru

Список обвинений: что инкриминируют Комбсу

Сентябрь 2024 года стал поворотным моментом для рэпера: федеральные агенты провели обыски в его домах в Лос-Анджелесе и Майами. Тогда были изъяты документы, техника и записи камер видеонаблюдения. В результате артисту предъявили следующие обвинения:

  • Сговор с целью вымогательства — по закону RICO, применяемому против организованных преступных групп;

  • Принуждение к сексу с применением обмана, угроз и наркотиков (две статьи по секс-трафику);

  • Перевозка с целью проституции — организация поездок для сексуальных услуг (две статьи).

Комбса поместили в СИЗО Нью-Йорка. Суд отказал в освобождении под залог, опасаясь давления на свидетелей.

Обвинения охватывают 16 лет

Минюст США заявляет, что предполагаемые преступления происходили в период с 2008 по 2024 год. По версии следствия, Комбс возглавлял преступную сеть, занимавшуюся:

  • сексуальной эксплуатацией;

  • похищениями и поджогами;

  • запугиванием свидетелей;

  • принудительным трудом;

  • подкупом официальных лиц.

Кто дал показания против Комбса

По делу проходят как минимум четверо потерпевших, один из которых — публично. Речь идет о певице Кассандре (Кэсси) Вентуре, бывшей девушке Комбса. Именно она фигурирует как "Жертва 1". В 2024 году в сети появилось видео, на котором Комбс избивает ее в гостинице. Рэпер впоследствии принес извинения, а Кэсси поблагодарила подписчиков за поддержку.

Также фигурируют:

  • "Жертва 3" — должна была дать показания, но исчезла;

  • Другие потерпевшие — личности не раскрываются по соображениям безопасности.

Гражданские иски: обвинения за пределами уголовного дела

Помимо уголовного процесса, против P. Diddy подано свыше 20 гражданских исков. В их числе:

  • обвинения в изнасилованиях, совершенных десятилетия назад;

  • заявления от мужчин и женщин, в том числе несовершеннолетних;

  • подозрения в причастности к убийству Тупака Шакура (часть дел уже закрыта).

Комбс, в свою очередь, подал встречные иски о клевете.

Ход процесса: шокирующие подробности

Судебное разбирательство проходит в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка под председательством судьи Аруна Субраманиана. На слушаниях уже прозвучали громкие имена: среди потенциальных свидетелей — Канье Уэст, Майк Майерс, участницы Danity Kane.

Первые слушания

12 мая 2025 года состоялось первое заседание. Прокурор Эмили Джонсон выступила с обвинениями, сосредоточившись на насилии над Кэсси Вентурой. По ее словам, Комбс не только избивал девушку, но и принуждал к участию в групповом сексе, снимая происходящее на видео для последующего шантажа.

Также были заслушаны:

  • Полицейский Исраэль Флорес — описал, как в 2016 году застал Кэсси напуганной в отеле. Комбс, по его словам, пытался подкупить его;

  • Свидетели защиты — попытались дискредитировать слова Флореса, указав на несостыковки.

Шокирующие признания Кэсси Вентуры

На последующих заседаниях Кэсси рассказала о многолетнем насилии:

  • отношения начались, когда ей было 19;

  • Комбс контролировал ее жизнь и карьеру;

  • он предлагал ей участвовать в так называемых freak-offs — оргиях, которые сам устраивал;

  • употребление наркотиков было частью "ритуала";

  • иногда он унижал ее — например, справлял нужду на нее;

  • угрожал шантажом и следил за ней через персонал.

Freak-offs: что это такое

По словам потерпевшей, это были закрытые вечеринки с сексуальными действиями под воздействием наркотиков. Комбс:

  • выбирал участников;

  • снимал происходящее;

  • запугивал и подчинял;

  • контролировал логистику через своих сотрудников.

Новые свидетели усилили обвинения

На пятом дне процесса показания дали:

  • Ясин Бинда, агент Минбезопасности — представила фотографии из номера Комбса: наркотики, женская одежда, препарат "Клоназепам" на чужое имя;

  • Дон Ричард, экс-участница Danity Kane — заявила, что в 2009 году видела, как Комбс пытался ударить Кэсси сковородой и таскал ее за волосы.

Что грозит P. Diddy

Если обвинения будут доказаны, Комбсу грозят:

  • минимум 15 лет — за участие в секс-трафике;

  • до 10 лет — за перевозку с целью проституции;

  • в случае обвинения по закону RICO — пожизненное заключение.

Позиция защиты

Адвокаты артиста заявляют о его невиновности. Они утверждают, что дело имеет расистскую подоплеку и является попыткой дискредитации "влиятельного чернокожего мужчины".

Комбс настаивает: он "не боится суда" и намерен доказать свою правоту.

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