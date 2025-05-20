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20.05.2025, 12:33

Сыну Жанны Фриске присвоили личный номер в баскетбольном клубе — год рождения матери

Новости Мира 0 562

Платон, сын покойной певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, начал новый этап в своей жизни — он стал участником баскетбольного клуба и получил именную игровую форму с особым номером, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: dmitryshepelev/Instagram
Фото: dmitryshepelev/Instagram

Первая именная форма и символичный номер

Отец мальчика рассказал об этом событии в своем Instagram-аккаунте (признанном в России экстремистским и запрещённым). По его словам, Платон давно мечтал о собственной форме и личном номере. Теперь он будет выступать под номером 74.

«Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед», — поделился Шепелев.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что выбранный номер совпадает с годом рождения Жанны Фриске — 1974. Многие посчитали это трогательной попыткой мальчика почтить память своей матери.

Семейная жизнь Дмитрия Шепелева

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев воспитывает Платона сам. Позже он познакомился с дизайнером Екатериной Тулуповой — их дети ходили в один детский сад. С 2018 года пара живёт вместе, а в 2021 году у них родился общий сын Тихон.

Шепелев неоднократно подчеркивал, что в семье сохраняется честность по отношению к Платону. Он открыто рассказывал сыну о его биологической матери, не скрывая правды.

Жесткий контроль за гаджетами

Телеведущий также придерживается строгих правил воспитания. В частности, он ограничил детям время, которое они могут проводить с гаджетами.

  • Платон и его сводная сестра Лада имеют право использовать телефоны и планшеты только три часа в неделю.

  • Эти часы строго регламентированы: дети могут играть на гаджетах в пятницу после школы и в течение субботы.

Шепелев уверен, что такие ограничения способствуют здоровому развитию и дисциплине.

«Это разумное решение, которое только помогает детям», — считает телеведущий.

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