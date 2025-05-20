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20.05.2025, 14:28

Зеленский выступил с очередной угрозой в адрес России

Новости Мира 0 2 873

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением в адрес России, заявив о необходимости «жестких последствий» за попытки навязать заведомо неприемлемые условия мирного урегулирования. Соответствующее сообщение было опубликовано в его официальном Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Alina Smutko/Reuters
Фото: Alina Smutko/Reuters

«Готовы к переговорам, но не к диктату»

По словам Зеленского, Украина открыта к любым форматам переговорного процесса, если он приведет к реальным результатам. Однако, подчеркнул он, Россия продолжает настаивать на требованиях, которые Киев считает заведомо неприемлемыми. В случае продолжения такой политики со стороны Москвы, украинский лидер призвал к ужесточению ответных мер.

«Если Россия и дальше будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия», — говорится в заявлении.

Поддержка санкционной политики

Зеленский отдельно отметил значимость санкций как инструмента давления на Россию и выразил признательность странам, поддерживающим ограничения. Он подчеркнул, что международные санкции остаются важным элементом в ответе на действия Москвы.

Переговорный путь — единственно возможный

Несмотря на резкие формулировки, президент Украины подтвердил, что, по его мнению, конфликт должен завершиться за столом переговоров. Таким образом, он вновь подчеркнул приверженность дипломатическому решению при условии, что оно будет основываться на реалистичных условиях и уважении к международному праву.

Политическая критика внутри страны

Тем временем в самой Украине звучит критика в адрес главы государства. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский ранее обвинил Зеленского в том, что за шесть лет президентства тот якобы шесть раз предавал интересы Украины. Однако подробности этих обвинений в данном контексте не уточняются.

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