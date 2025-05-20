Названы семь признаков микроинсульта

Микроинсульт часто воспринимается как нечто безобидное, но врач Борис Мадрау в интервью изданию Infobae подчеркнул: даже эта форма нарушения мозгового кровообращения требует внимания и медицинской помощи. По его словам, есть как минимум семь признаков, которые могут сигнализировать о микроинсульте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Психоэмоциональные изменения — первые звоночки

По словам специалиста, в числе возможных симптомов — нарушения в когнитивной сфере, то есть трудности с мышлением и концентрацией. Также у человека может возникнуть беспричинная тревожность, апатия или депрессивное состояние.

Постоянная усталость может быть не просто переутомлением

Еще один малозаметный, но важный симптом — выраженная усталость. Мадрау отмечает, что при микроинсульте человек может ощущать сильное физическое и психическое истощение, которое не проходит после сна или отдыха.

Очевидные физические признаки: сигнал уже в теле

Наряду с психологическими проявлениями, микроинсульт может сопровождаться более явными, физическими признаками:

внезапная слабость или онемение конечностей;

трудности с произношением слов и замедленная речь;

изменение мимики, перекос лица или его части.

Восстановление возможно, но риски сохраняются

Микроинсульт, как пояснил медик, в отличие от полноценного инсульта, обычно не вызывает необратимого повреждения мозга и может пройти без медицинского вмешательства. Однако это не делает его безопасным: при отсутствии диагностики и лечения увеличивается риск повторного, более тяжелого инсульта.

Когда нужно обратиться к врачу

При появлении одного или нескольких описанных симптомов необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Даже если состояние нормализуется самостоятельно, важно пройти обследование и выяснить причину недомогания.