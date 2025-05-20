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20.05.2025, 16:34

«Автомобиль — это бомба»: названа неисправность, при которой машина может взорваться

Новости Мира 0 654

Автомобилисты редко задумываются, насколько опасным может быть их транспорт в случае скрытых технических неисправностей. Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с изданием «Ридус» предупредил: обычный легковой автомобиль при определенных условиях способен превратиться в настоящую бомбу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Кадр из видео/Telegram-канал «АСТ-54 Black»
Фото: Кадр из видео/Telegram-канал «АСТ-54 Black»

По словам специалиста, одна из недооценённых, но крайне опасных неисправностей — это трещина в шланге, ведущем от масляного насоса.

«Если в этом шланге появляется трещина, масло начинает вытекать и попадает на раскалённый выпускной коллектор. В идеале оно испаряется, но бывает, что масло вспыхивает. А горит оно, надо сказать, очень хорошо», — объяснил Попов.

Такие утечки часто остаются незамеченными до тех пор, пока не происходит возгорание или даже взрыв.

Взрыв автомобиля в Новосибирске

Ранее в Новосибирске произошёл серьёзный инцидент, наглядно подтверждающий опасность подобных ситуаций. На улице Зорге в момент движения загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения: машина проезжала мимо подъезда, когда внезапно раздался громкий хлопок, после чего она вспыхнула.

Пожарные прибыли на место оперативно и ликвидировали огонь менее чем за десять минут. За рулем находился мужчина, получивший ожоги. Сейчас он проходит амбулаторное лечение. По информации очевидцев, пострадавший работал в такси.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать утечка газа. Однако официальные данные о точных обстоятельствах инцидента пока не обнародованы — расследование продолжается.

Подобные случаи происходят всё чаще

Инциденты с возгоранием автомобилей — не редкость. Так, в Ленинградской области недавно вспыхнула машина после дорожно-транспортного происшествия. В Тосненском районе столкнулись четыре транспортных средства, одно из которых загорелось прямо на проезжей части.

В результате происшествия пострадали двое — девушка-водитель загоревшейся машины и еще один участник ДТП. Оба были госпитализированы.

Вывод

Случаи самовозгорания и взрывов автомобилей становятся тревожной реальностью. Эксперты призывают водителей регулярно проверять состояние технических систем, особенно маслопроводы и газовое оборудование. Даже незначительные повреждения могут обернуться серьёзными последствиями — от материального ущерба до угрозы жизни.

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