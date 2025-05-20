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20.05.2025, 18:27

В Испании ищут 10 тысяч добровольцев для многолетнего винного эксперимента

Новости Мира 0 956

В Испании стартует масштабное медицинское исследование, в ходе которого учёные хотят проверить влияние ежедневного потребления вина на здоровье человека. В эксперименте примут участие 10 тысяч добровольцев, согласных пить алкоголь ежедневно на протяжении четырёх лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: "Хибины.ру"
Фото: "Хибины.ру"

Кто может принять участие

Инициаторами проекта выступили исследователи из Университета Наварры. Основное внимание они решили сосредоточить на людях среднего и пожилого возраста:

  • Женщины от 55 до 75 лет

  • Мужчины от 50 до 70 лет

Одним из условий участия является уже существующая привычка употреблять не менее 12 порций алкоголя в месяц — то есть, потенциальные участники должны быть не новички в этом вопросе.

Цель эксперимента

Учёные планируют выяснить, как постоянное потребление вина сказывается на различных аспектах здоровья. В центре внимания:

  • состояние сердечно-сосудистой системы;

  • риск развития онкологических заболеваний;

  • вероятность возникновения деменции.

Отдельно исследователи хотят сравнить состояние тех, кто ежедневно пьёт вино, с показателями тех, кто полностью отказывается от алкоголя, чтобы определить: действительно ли умеренное и регулярное употребление напитка безопаснее полной трезвости.

Условия для участников

Добровольцам, согласившимся участвовать в эксперименте, предоставят:

  • бесплатное медицинское наблюдение;

  • регулярные онлайн-консультации со специалистами;

  • полное сопровождение на протяжении всего срока участия.

Как продвигается набор

На сегодняшний день в проект уже вступили около 4 тысяч человек. Учёные надеются, что в ближайшие недели к ним присоединятся ещё порядка 6 тысяч участников. Всего планируется набрать 10 тысяч добровольцев.

Испанские исследователи рассчитывают, что результаты этого многолетнего эксперимента помогут дать более точный ответ на вопрос: вино — это полезная традиция или всё же медленно действующий яд?

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