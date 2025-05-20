В Испании ищут 10 тысяч добровольцев для многолетнего винного эксперимента

В Испании стартует масштабное медицинское исследование, в ходе которого учёные хотят проверить влияние ежедневного потребления вина на здоровье человека. В эксперименте примут участие 10 тысяч добровольцев, согласных пить алкоголь ежедневно на протяжении четырёх лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Инициаторами проекта выступили исследователи из Университета Наварры. Основное внимание они решили сосредоточить на людях среднего и пожилого возраста:
Женщины от 55 до 75 лет
Мужчины от 50 до 70 лет
Одним из условий участия является уже существующая привычка употреблять не менее 12 порций алкоголя в месяц — то есть, потенциальные участники должны быть не новички в этом вопросе.
Учёные планируют выяснить, как постоянное потребление вина сказывается на различных аспектах здоровья. В центре внимания:
состояние сердечно-сосудистой системы;
риск развития онкологических заболеваний;
вероятность возникновения деменции.
Отдельно исследователи хотят сравнить состояние тех, кто ежедневно пьёт вино, с показателями тех, кто полностью отказывается от алкоголя, чтобы определить: действительно ли умеренное и регулярное употребление напитка безопаснее полной трезвости.
Добровольцам, согласившимся участвовать в эксперименте, предоставят:
бесплатное медицинское наблюдение;
регулярные онлайн-консультации со специалистами;
полное сопровождение на протяжении всего срока участия.
На сегодняшний день в проект уже вступили около 4 тысяч человек. Учёные надеются, что в ближайшие недели к ним присоединятся ещё порядка 6 тысяч участников. Всего планируется набрать 10 тысяч добровольцев.
Испанские исследователи рассчитывают, что результаты этого многолетнего эксперимента помогут дать более точный ответ на вопрос: вино — это полезная традиция или всё же медленно действующий яд?
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