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20.05.2025, 20:23

В Индии брачная аферистка 25 раз вышла замуж, чтобы ограбить своих супругов

Новости Мира 0 654

В индийском штате Раджастхан полиция арестовала 23-летнюю Анурадху Пасван, которую обвиняют в серии мошенничеств, связанных с фиктивными браками. За последние семь месяцев она якобы успела выйти замуж за 25 мужчин, после чего обворовывала их и скрывалась. Об этом сообщает издание The Times of India, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Как действовала аферистка

Следствие установило следующую схему действий:

  • девушка использовала поддельные документы, чтобы легально заключать браки;

  • свадьбы проводились в разных штатах Индии, что затрудняло отслеживание ее перемещений;

  • после заключения брака она несколько дней жила с супругом, входя в доверие;

  • затем исчезала ночью, унеся с собой золото, деньги, бытовую технику и электронику;

  • при этом она действовала не одна, а в составе организованной группы.

Кто помогал в обмане

По данным полиции, у Анурадхи были сообщницы. Они:

  • подбирали потенциальных женихов;

  • демонстрировали им фото «невесты»;

  • психологически подталкивали мужчин к скорейшему вступлению в брак.

Как раскрыли преступление

Одна из жертв, обманутый мужчина, обратился в полицию 3 мая. Именно его заявление позволило запустить расследование, в ходе которого правоохранителям удалось выйти на след мошенницы. Она была задержана 19 мая в городе Бхопал.

Не единичный случай

Отмечается, что подобные схемы не являются редкостью. Так, в июле 2023 года в Индии была задержана другая женщина, которая заключила 27 фиктивных браков по схожей схеме. Тогда также велось расследование, и полиция подозревала наличие целой преступной группы.

Отговорки и уловки

Для побега Анурадха и ее сообщницы использовали разные предлоги. В одном из случаев «невеста» сообщила мужу, что ей срочно нужно поехать в больницу — и не вернулась.

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