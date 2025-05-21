Таинственные вибрации Земли: ученые зафиксировали нехарактерные сейсмические колебания по всему миру

В течение девяти суток в различных точках планеты фиксировались странные сейсмические толчки, которые озадачили научное сообщество. Вибрации были необычайно регулярными, охватывая даже самые отдалённые регионы — от Арктики до Антарктики, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com

Девять дней сейсмической активности

Сейсмологи по всему миру одновременно зафиксировали еле заметные, но стабильные подземные колебания. Продолжительность каждого толчка составляла ровно 92 секунды, а сами толчки происходили с завидной ритмичностью на протяжении девяти дней подряд. Это делает явление особенно необычным, поскольку подобная регулярность не характерна для традиционных землетрясений или вулканической активности.

Необычный гул и синхронность

Особое внимание ученых привлек сопровождающий вибрации гул, не характерный для стандартных геофизических явлений. Сейсмические волны оказались синхронными и ритмичными, что резко контрастирует с хаотичной природой землетрясений и других геологических процессов.

Версии и догадки: от природы до теорий

Несмотря на многочисленные исследования, точная причина возникновения этих аномалий до сих пор не установлена. В научной статье, опубликованной в журнале Seismological Research Letters (SRL), авторы обозначили это явление как "неопознанный сейсмический объект".

Одна из наиболее обсуждаемых гипотез — теория взаимодействия океанских волн. Согласно этой версии, морские волны, сталкиваясь друг с другом и с побережьем материков и островов, могли создавать регулярные вибрации, отражающиеся по всему земному шару.