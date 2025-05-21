Таинственные вибрации Земли: ученые зафиксировали нехарактерные сейсмические колебания по всему миру

В течение девяти суток в различных точках планеты фиксировались странные сейсмические толчки, которые озадачили научное сообщество. Вибрации были необычайно регулярными, охватывая даже самые отдалённые регионы — от Арктики до Антарктики, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Сейсмологи по всему миру одновременно зафиксировали еле заметные, но стабильные подземные колебания. Продолжительность каждого толчка составляла ровно 92 секунды, а сами толчки происходили с завидной ритмичностью на протяжении девяти дней подряд. Это делает явление особенно необычным, поскольку подобная регулярность не характерна для традиционных землетрясений или вулканической активности.
Особое внимание ученых привлек сопровождающий вибрации гул, не характерный для стандартных геофизических явлений. Сейсмические волны оказались синхронными и ритмичными, что резко контрастирует с хаотичной природой землетрясений и других геологических процессов.
Несмотря на многочисленные исследования, точная причина возникновения этих аномалий до сих пор не установлена. В научной статье, опубликованной в журнале Seismological Research Letters (SRL), авторы обозначили это явление как "неопознанный сейсмический объект".
Одна из наиболее обсуждаемых гипотез — теория взаимодействия океанских волн. Согласно этой версии, морские волны, сталкиваясь друг с другом и с побережьем материков и островов, могли создавать регулярные вибрации, отражающиеся по всему земному шару.
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