Пять основных признаков, что ваш телефон прослушивают

Сегодня смартфон — это не просто средство связи, а полноценный спутник жизни. Он рядом почти 24/7, хранит личную информацию, знает, где вы бываете, и с кем говорите. Но может ли он сам стать «шпионом» против вас? Эксперты по информационной безопасности предупреждают: да, и вот как это распознать, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Если вы заметили хотя бы два признака из нижеперечисленных — не игнорируйте их. Возможно, ваш телефон действительно прослушивается.
Телефон садится на глазах, даже если вы почти не пользуетесь им? Или становится горячим в режиме ожидания? Это может быть признаком работы вредоносного ПО, которое:
в фоновом режиме включает микрофон,
записывает ваши разговоры,
передаёт собранные данные на удалённый сервер.
Такие процессы активно расходуют заряд батареи и нагружают систему.
Если вы во время разговора по телефону замечаете:
посторонние звуки,
щелчки, шипение,
эхо вашего голоса,
— это может быть не просто сбой связи, а признак того, что к звонку подключён «лишний слушатель». Особенно стоит насторожиться, если раньше подобных проблем не было.
Непредсказуемые перезагрузки, зависания, самопроизвольное мигание экрана — всё это может быть следствием взлома. Вредоносное ПО способно нарушать работу системы или даже получать контроль над устройством.
Если утром вы обнаружили:
странные вызовы или сообщения,
неожиданные открытия приложений,
активность в браузере,
— возможно, телефон «работал» без вас. Часто вредоносные утилиты активируются именно ночью, когда пользователь спит и не следит за устройством.
Поставьте телефон на громкую связь и прислушайтесь. Если в полной тишине слышны:
фоновый шум,
треск,
непонятное шипение,
— это может быть сигналом того, что микрофон контролируется извне.
По словам экспертов канала «MR.UNIVERSE», прослушивание может вестись как через специальные шпионские приложения, так и через уязвимости мобильной сети. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется:
провести полную проверку телефона антивирусом;
сбросить устройство до заводских настроек;
сменить пароли ко всем аккаунтам и мессенджерам.
Современные технологии дают злоумышленникам всё больше возможностей вмешиваться в частную жизнь. Именно поэтому важно сохранять цифровую гигиену, регулярно обновлять системы безопасности и не игнорировать даже мелкие сбои — за ними может скрываться нечто большее.
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