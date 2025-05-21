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21.05.2025, 08:06

Пять основных признаков, что ваш телефон прослушивают

Новости Мира 0 592

Сегодня смартфон — это не просто средство связи, а полноценный спутник жизни. Он рядом почти 24/7, хранит личную информацию, знает, где вы бываете, и с кем говорите. Но может ли он сам стать «шпионом» против вас? Эксперты по информационной безопасности предупреждают: да, и вот как это распознать, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Если вы заметили хотя бы два признака из нижеперечисленных — не игнорируйте их. Возможно, ваш телефон действительно прослушивается.

1. Смартфон быстро разряжается и нагревается без явной причины

Телефон садится на глазах, даже если вы почти не пользуетесь им? Или становится горячим в режиме ожидания? Это может быть признаком работы вредоносного ПО, которое:

  • в фоновом режиме включает микрофон,

  • записывает ваши разговоры,

  • передаёт собранные данные на удалённый сервер.

Такие процессы активно расходуют заряд батареи и нагружают систему.

2. Шумы, эхо и треск во время звонков

Если вы во время разговора по телефону замечаете:

  • посторонние звуки,

  • щелчки, шипение,

  • эхо вашего голоса,

— это может быть не просто сбой связи, а признак того, что к звонку подключён «лишний слушатель». Особенно стоит насторожиться, если раньше подобных проблем не было.

3. Телефон сам выключается или зависает

Непредсказуемые перезагрузки, зависания, самопроизвольное мигание экрана — всё это может быть следствием взлома. Вредоносное ПО способно нарушать работу системы или даже получать контроль над устройством.

4. Ночная активность без вашего участия

Если утром вы обнаружили:

  • странные вызовы или сообщения,

  • неожиданные открытия приложений,

  • активность в браузере,

— возможно, телефон «работал» без вас. Часто вредоносные утилиты активируются именно ночью, когда пользователь спит и не следит за устройством.

5. Подозрительные звуки при работе динамика

Поставьте телефон на громкую связь и прислушайтесь. Если в полной тишине слышны:

  • фоновый шум,

  • треск,

  • непонятное шипение,

— это может быть сигналом того, что микрофон контролируется извне.

Что делать, если вы подозреваете прослушку?

По словам экспертов канала «MR.UNIVERSE», прослушивание может вестись как через специальные шпионские приложения, так и через уязвимости мобильной сети. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется:

  • провести полную проверку телефона антивирусом;

  • сбросить устройство до заводских настроек;

  • сменить пароли ко всем аккаунтам и мессенджерам.

Не паникуйте, но будьте внимательны

Современные технологии дают злоумышленникам всё больше возможностей вмешиваться в частную жизнь. Именно поэтому важно сохранять цифровую гигиену, регулярно обновлять системы безопасности и не игнорировать даже мелкие сбои — за ними может скрываться нечто большее.

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