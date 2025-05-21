Индийский врач назвал продукты, которые повышают сексуальный аппетит

Некоторые продукты не только полезны для общего здоровья, но и способны положительно влиять на сексуальное влечение. Об этом заявил уролог Шашидхар Шашанк в беседе с изданием India Express. Он выделил пять продуктов, которые помогают усилить либидо и поддерживать сексуальную активность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Темный шоколад признан одним из самых эффективных продуктов для усиления сексуального возбуждения. По словам врача, его секрет в высоком содержании флавоноидов:
флавоноиды способствуют расширению сосудов и улучшают приток крови к половым органам;
стимулируют выработку эндорфинов — гормонов радости и удовольствия;
усиливают ощущение близости и расслабленности, что благоприятно сказывается на интимной жизни.
Авокадо — это не только модный суперфуд, но и природный стимулятор либидо:
богат ненасыщенными жирами, полезными для гормонального фона;
содержит витамин Е, который способствует выработке половых гормонов;
помогает поддерживать высокий уровень энергии, необходимый для активной сексуальной жизни.
Регулярное употребление орехов и семян положительно сказывается на выработке тестостерона:
этот гормон влияет на уровень сексуального желания как у мужчин, так и у женщин;
орехи являются богатым источником цинка и полезных жиров;
семена, особенно тыквенные и льняные, поддерживают гормональный баланс.
Врач отметил, что ягоды — еще один важный элемент рациона для повышения либидо:
арбузы, клубника, малина богаты цитруллином — веществом, способствующим расслаблению сосудов;
это улучшает кровоток, в том числе и в интимной зоне;
ягоды также насыщены антиоксидантами, укрепляющими общее здоровье и повышающими выносливость.
Особое внимание эксперт уделил арбузу:
цитруллин, содержащийся в нем, действует подобно мягкому сосудорасширяющему средству;
усиливает приток крови к половым органам, что способствует сексуальной активности;
легкий, освежающий продукт, который можно употреблять без вреда для фигуры.
По словам уролога, регулярное включение этих продуктов в рацион помогает не только поддерживать сексуальное здоровье, но и укреплять общее самочувствие. Однако он напомнил, что питание должно быть сбалансированным, а эффект усиливается при здоровом образе жизни, физической активности и отсутствии хронических заболеваний.
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