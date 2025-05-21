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21.05.2025, 08:25

Индийский врач назвал продукты, которые повышают сексуальный аппетит

Новости Мира 0 688

Некоторые продукты не только полезны для общего здоровья, но и способны положительно влиять на сексуальное влечение. Об этом заявил уролог Шашидхар Шашанк в беседе с изданием India Express. Он выделил пять продуктов, которые помогают усилить либидо и поддерживать сексуальную активность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

1. Темный шоколад — источник удовольствия и гормонов счастья

Темный шоколад признан одним из самых эффективных продуктов для усиления сексуального возбуждения. По словам врача, его секрет в высоком содержании флавоноидов:

  • флавоноиды способствуют расширению сосудов и улучшают приток крови к половым органам;

  • стимулируют выработку эндорфинов — гормонов радости и удовольствия;

  • усиливают ощущение близости и расслабленности, что благоприятно сказывается на интимной жизни.

2. Авокадо — жиры, витамины и энергия

Авокадо — это не только модный суперфуд, но и природный стимулятор либидо:

  • богат ненасыщенными жирами, полезными для гормонального фона;

  • содержит витамин Е, который способствует выработке половых гормонов;

  • помогает поддерживать высокий уровень энергии, необходимый для активной сексуальной жизни.

3. Орехи и семена — поддержка тестостерона

Регулярное употребление орехов и семян положительно сказывается на выработке тестостерона:

  • этот гормон влияет на уровень сексуального желания как у мужчин, так и у женщин;

  • орехи являются богатым источником цинка и полезных жиров;

  • семена, особенно тыквенные и льняные, поддерживают гормональный баланс.

4. Ягоды — натуральный способ улучшить кровообращение

Врач отметил, что ягоды — еще один важный элемент рациона для повышения либидо:

  • арбузы, клубника, малина богаты цитруллином — веществом, способствующим расслаблению сосудов;

  • это улучшает кровоток, в том числе и в интимной зоне;

  • ягоды также насыщены антиоксидантами, укрепляющими общее здоровье и повышающими выносливость.

5. Арбуз — «натуральная виагра»

Особое внимание эксперт уделил арбузу:

  • цитруллин, содержащийся в нем, действует подобно мягкому сосудорасширяющему средству;

  • усиливает приток крови к половым органам, что способствует сексуальной активности;

  • легкий, освежающий продукт, который можно употреблять без вреда для фигуры.

Заключение

По словам уролога, регулярное включение этих продуктов в рацион помогает не только поддерживать сексуальное здоровье, но и укреплять общее самочувствие. Однако он напомнил, что питание должно быть сбалансированным, а эффект усиливается при здоровом образе жизни, физической активности и отсутствии хронических заболеваний.

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