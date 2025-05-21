Названы самые эффективные способы бросить курить

Отказ от курения — это не просто решение, принятое за один день, а длительный и многокомпонентный процесс. Об этом заявил психиатр и нарколог Руслан Исаев в интервью «Ленте.ру». Он возглавляет специализированную клинику, где помогают людям справиться с различными зависимостями, включая никотиновую, сообщает Lada.kz

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Почему бросить курить так трудно?

По словам Исаева, зависимость от курения — это не только физиологическая потребность в никотине, но и устоявшаяся поведенческая и эмоциональная привычка. Курение становится частью повседневной жизни, определённым ритуалом, связанным с эмоциями, стрессом или отдыхом.

«Работа только с физической стороной зависимости — например, с помощью жевательной резинки или вейпов — зачастую не приносит долгосрочного эффекта», — объяснил нарколог.

Индивидуальный подход — залог успеха

Специалист подчеркнул, что лучший результат достигается при комплексном подходе. Он включает:

Медикаментозную поддержку , подобранную врачом;

Психотерапию, направленную на переосмысление поведенческих установок и снятие внутреннего напряжения.

Исаев уточнил, что начинать отказ от курения следует под наблюдением специалиста, который сможет подобрать эффективные препараты и контролировать дозировку, чтобы избежать побочных эффектов и рецидивов.

Что входит в медикаментозную терапию?

Наиболее распространённым методом фармакологической помощи является никотин-заместительная терапия. К ней относятся:

Никотиновые пластыри;

Жевательные резинки;

Ингаляторы;

Таблетки.

Эти средства помогают ослабить абстинентный синдром (синдром отмены), делая отказ от сигарет менее мучительным. Однако, как подчеркнул Исаев, важно правильно рассчитать дозировку, так как самовольное использование нередко приводит к передозировке или, наоборот, недостаточному эффекту.

Дополнительные средства поддержки

Кроме никотинозаместителей, врач может назначить:

Антидепрессанты — для стабилизации эмоционального фона;

Мягкие анксиолитики — для снижения тревожности и раздражительности.

Тем не менее, нарколог отметил, что никакие таблетки не смогут полностью заменить психологическую работу над зависимостью.

«Даже самые эффективные препараты не решат проблему, если не проработать поведенческие и эмоциональные аспекты зависимости», — подытожил Исаев.

Вывод

Отказ от курения требует комплексного подхода, в котором сочетаются медицинские и психологические методы. Самостоятельные попытки часто оказываются безуспешными, поэтому лучшим решением будет обращение к специалисту, который поможет пройти этот путь грамотно и безопасно.