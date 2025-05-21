Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую прошивку в мае

Компания Xiaomi готовится представить новую версию фирменной операционной системы HyperOS 2.2. Обновление, как ожидается, станет доступно уже с 22 мая и охватит ряд устройств под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает профильный ресурс XiaomiTime, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Новая прошивка предлагает пользователям ряд улучшений:
Повышенная плавность интерфейса и общая скорость работы системы.
Оптимизация энергопотребления, что позволит дольше использовать устройство без подзарядки.
Улучшенные функции искусственного интеллекта для обработки фотографий и других повседневных задач.
Обновлённое приложение "Камера", включая интерфейс и интеллектуальные возможности съёмки.
Планируется, что HyperOS 2.2 начнёт распространяться с 22 мая — в этот день Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой представит:
Смартфон Xiaomi 15S Pro
Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra
Фирменный чип Xiaomi Xring O1
Электромобиль-кроссовер Xiaomi Yu7
В первую волну попадут 16 смартфонов и один планшет. Наиболее приоритетными станут флагманские и новые модели:
Xiaomi 14, Xiaomi 15
Redmi Turbo 4 Pro
Redmi Note 14, Note 14 Pro
Redmi K70, K70E
Poco F7, Poco M7 Pro 5G
Poco X7, Poco F6 Pro, Poco X6 Pro
Планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Как уточняется, первым делом HyperOS 2.2 станет доступен для китайских моделей. Распространение международной версии прошивки состоится позже, точные сроки будут объявлены дополнительно.
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