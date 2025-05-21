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21.05.2025, 11:18

Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую прошивку в мае

Новости Мира 0 627

Компания Xiaomi готовится представить новую версию фирменной операционной системы HyperOS 2.2. Обновление, как ожидается, станет доступно уже с 22 мая и охватит ряд устройств под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает профильный ресурс XiaomiTime, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Ключевые нововведения в HyperOS 2.2

Новая прошивка предлагает пользователям ряд улучшений:

  • Повышенная плавность интерфейса и общая скорость работы системы.

  • Оптимизация энергопотребления, что позволит дольше использовать устройство без подзарядки.

  • Улучшенные функции искусственного интеллекта для обработки фотографий и других повседневных задач.

  • Обновлённое приложение "Камера", включая интерфейс и интеллектуальные возможности съёмки.

Когда выйдет обновление

Планируется, что HyperOS 2.2 начнёт распространяться с 22 мая — в этот день Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой представит:

  • Смартфон Xiaomi 15S Pro

  • Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra

  • Фирменный чип Xiaomi Xring O1

  • Электромобиль-кроссовер Xiaomi Yu7

Какие устройства получат обновление первыми

В первую волну попадут 16 смартфонов и один планшет. Наиболее приоритетными станут флагманские и новые модели:

  • Xiaomi 14, Xiaomi 15

  • Redmi Turbo 4 Pro

  • Redmi Note 14, Note 14 Pro

  • Redmi K70, K70E

  • Poco F7, Poco M7 Pro 5G

  • Poco X7, Poco F6 Pro, Poco X6 Pro

  • Планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Обновление сначала в Китае

Как уточняется, первым делом HyperOS 2.2 станет доступен для китайских моделей. Распространение международной версии прошивки состоится позже, точные сроки будут объявлены дополнительно.

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