Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую прошивку в мае

Компания Xiaomi готовится представить новую версию фирменной операционной системы HyperOS 2.2. Обновление, как ожидается, станет доступно уже с 22 мая и охватит ряд устройств под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает профильный ресурс XiaomiTime, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Xiaomi

Ключевые нововведения в HyperOS 2.2

Новая прошивка предлагает пользователям ряд улучшений:

Повышенная плавность интерфейса и общая скорость работы системы.

Оптимизация энергопотребления , что позволит дольше использовать устройство без подзарядки.

Улучшенные функции искусственного интеллекта для обработки фотографий и других повседневных задач.

Обновлённое приложение "Камера", включая интерфейс и интеллектуальные возможности съёмки.

Когда выйдет обновление

Планируется, что HyperOS 2.2 начнёт распространяться с 22 мая — в этот день Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой представит:

Смартфон Xiaomi 15S Pro

Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra

Фирменный чип Xiaomi Xring O1

Электромобиль-кроссовер Xiaomi Yu7

Какие устройства получат обновление первыми

В первую волну попадут 16 смартфонов и один планшет. Наиболее приоритетными станут флагманские и новые модели:

Xiaomi 14 , Xiaomi 15

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Note 14 , Note 14 Pro

Redmi K70 , K70E

Poco F7 , Poco M7 Pro 5G

Poco X7 , Poco F6 Pro , Poco X6 Pro

Планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Обновление сначала в Китае

Как уточняется, первым делом HyperOS 2.2 станет доступен для китайских моделей. Распространение международной версии прошивки состоится позже, точные сроки будут объявлены дополнительно.