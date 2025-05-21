Бабкина о Пугачевой: «Кукушку сорвало»

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина прокомментировала высказывания Аллы Пугачевой о России, назвав поведение певицы проявлением бессилия и психоэмоционального срыва, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В интервью изданию АиФ Бабкина подвергла резкой критике заявление Аллы Пугачевой, в котором та назвала россиян «холопами и рабами». По мнению Бабкиной, такие слова свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе:

«Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало», — сказала она.

«Мне не интересны те, кто уехал»

Бабкина подчеркнула, что не следит за новостями о Пугачевой, так как считает неактуальным интересоваться судьбой тех, кто покинул страну. По ее словам, она предпочитает читать о людях, которые остались и поддерживают Россию:

«Мне не интересны те, кто уехал. Я со своей страной. Я дочь фронтовика. Поэтому сразу поддержала СВО», — заявила артистка.

Юбилей и творческий путь

В марте Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет. За долгие годы на сцене она стала одним из самых узнаваемых лиц российской народной музыки. Ее творчество принесло популяризацию фольклора и признание среди миллионов слушателей.

Пугачева и Галкин живут за границей

Алла Пугачева покинула Россию вскоре после начала специальной военной операции, уехав вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми в Израиль. Позднее певица выступила с критикой в адрес российских властей и заявила, что те, кто ее не принимал, «были холопами, а стали рабами».

Семья продолжает вести активную светскую жизнь за пределами России. Их неоднократно замечали в странах Европы, включая Латвию и Францию, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. Кроме израильского гражданства, у Пугачевой и Галкина также есть кипрские паспорта.