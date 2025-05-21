Назван неожиданный маркер долголетия

Современные исследования все чаще указывают на то, что здоровье и продолжительность жизни зависят не только от физической активности или правильного питания. По словам американского психиатра Роберта Уолдингера, важнейшим, но неожиданным маркером долголетия оказались именно социальные связи. Об этом специалист рассказал в интервью испанскому изданию El Español, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Доктор Уолдингер подчеркнул, что прочные и теплые отношения с окружающими способны снижать уровень стресса — одного из главных факторов, негативно влияющих на организм.
«Когда у человека есть поддержка — будь то друзья или семья — его организм легче справляется с жизненными трудностями», — пояснил врач.
По его словам, регулярное общение и участие в жизни других людей помогает поддерживать эмоциональное равновесие, что благотворно сказывается и на физическом состоянии.
Хотя физические упражнения и сбалансированное питание действительно важны, именно качество человеческих отношений оказалось ключевым элементом долголетия. И дело вовсе не в масштабных жестах:
отложить на время смартфон и пообщаться с близкими лично;
навестить родственников или позвонить старым друзьям;
найти общее хобби или совместное занятие, которое оживит повседневное общение;
искренне интересоваться делами других и проявлять заботу.
Такие мелочи, по мнению Уолдингера, имеют гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд.
Наличие крепких социальных связей помогает справляться с тревожностью, снижает риск депрессии и даже сердечно-сосудистых заболеваний. Когда человек чувствует себя нужным и услышанным, уровень кортизола (гормона стресса) стабилизируется, что оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм.
Ученый делает важный вывод: если человек хочет прожить долгую и полноценную жизнь, ему стоит в первую очередь заботиться о качестве своего социального окружения. Простые проявления участия и теплоты в отношениях могут оказаться более мощным ресурсом, чем модные диеты или абонемент в спортзал.
«Самое ценное — это люди рядом», — резюмировал психиатр.
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