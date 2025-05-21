Назван неожиданный маркер долголетия

Современные исследования все чаще указывают на то, что здоровье и продолжительность жизни зависят не только от физической активности или правильного питания. По словам американского психиатра Роберта Уолдингера, важнейшим, но неожиданным маркером долголетия оказались именно социальные связи . Об этом специалист рассказал в интервью испанскому изданию El Español, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: laminarts.ru

Социальные связи как опора здоровья

Доктор Уолдингер подчеркнул, что прочные и теплые отношения с окружающими способны снижать уровень стресса — одного из главных факторов, негативно влияющих на организм.

«Когда у человека есть поддержка — будь то друзья или семья — его организм легче справляется с жизненными трудностями», — пояснил врач.

По его словам, регулярное общение и участие в жизни других людей помогает поддерживать эмоциональное равновесие, что благотворно сказывается и на физическом состоянии.

Не спортзал, а разговор за чаем

Хотя физические упражнения и сбалансированное питание действительно важны, именно качество человеческих отношений оказалось ключевым элементом долголетия. И дело вовсе не в масштабных жестах:

Простые шаги для укрепления связей:

отложить на время смартфон и пообщаться с близкими лично;

навестить родственников или позвонить старым друзьям;

найти общее хобби или совместное занятие, которое оживит повседневное общение;

искренне интересоваться делами других и проявлять заботу.

Такие мелочи, по мнению Уолдингера, имеют гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд.

Стресс под контролем — жизнь дольше

Наличие крепких социальных связей помогает справляться с тревожностью, снижает риск депрессии и даже сердечно-сосудистых заболеваний. Когда человек чувствует себя нужным и услышанным, уровень кортизола (гормона стресса) стабилизируется, что оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм.

Вывод: инвестируйте в отношения

Ученый делает важный вывод: если человек хочет прожить долгую и полноценную жизнь, ему стоит в первую очередь заботиться о качестве своего социального окружения. Простые проявления участия и теплоты в отношениях могут оказаться более мощным ресурсом, чем модные диеты или абонемент в спортзал.