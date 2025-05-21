Ушел из жизни звукорежиссер легендарной группы ABBA

В Швеции на 81-м году жизни скончался Микаэль Третов, человек, стоявший за уникальным звуком одного из самых известных музыкальных коллективов XX века — группы ABBA. О его смерти сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на семью покойного, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Смерть подтвердила семья

Информацию о кончине Третова подтвердили его родственники, однако подробности происшествия не раскрываются. Сын, супруга и менеджер отказались от комментариев, попросив уважать их частную жизнь в момент утраты.

Человек, который создал звук ABBA

Микаэль Третов начал сотрудничество с ABBA в самом начале их творческого пути и участвовал в создании всех их студийных альбомов, за исключением последнего — Voyage, выпущенного в 2021 году. Именно ему приписывают заслугу в формировании узнаваемого фирменного звучания группы.

В интервью 2014 года Третов рассказывал, что использовал необычные технические приемы, добиваясь эффекта многослойности. Он накладывал аккомпанементы друг на друга и слегка ускорял запись, что придавало композициям особую энергетику. Этот подход особенно понравился Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерссону.

После ABBA: новая глава в карьере

После распада группы в начале 1980-х годов Третов не оставил музыку. Он работал над саундтреками для фильмов, записывал проекты с другими исполнителями, а в 1990-х активно занимался восстановлением и ремастером классических записей ABBA. Его вклад в сохранение наследия коллектива остается неоценимым.

Коллеги вспоминают с теплотой

Бенни Андерссон отметил, что без участия Третова музыка ABBA не обрела бы ту форму, за которую ее любят миллионы. Он выразил надежду, что при жизни звукорежиссер знал, насколько значимым он был для группы, и подчеркнул: «Именно благодаря ему эти песни остались вне времени».

Слова признательности высказал и Бьёрн Ульвеус. По его словам, роль Третова в успехе ABBA невозможно переоценить. Он назвал его не только профессионалом, но и добрым, щедрым человеком, настоящим другом для всех участников коллектива.