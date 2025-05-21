Бывшего советника Януковича застрелили в Испании

В пригороде испанской столицы — городе Посуэло-де-Аларкон — был застрелен Андрей Портнов, ранее занимавший пост советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Расстрел у школы

По данным испанских СМИ, инцидент произошел утром во вторник около 9:15 по местному времени (8:15 мск). В момент нападения 52-летний Портнов находился возле престижного частного учебного заведения — Американской школы в Посуэло-де-Аларконе. По предварительным данным, он привез туда своих детей.

Нападавший (или нападавшие) открыл огонь прямо на глазах очевидцев. Когда на место прибыли экстренные службы, мужчина уже был мертв. Медики зафиксировали множественные огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

Версия полиции и розыск подозреваемых

Агентство Reuters, ссылаясь на источник, близкий к следствию, сообщает, что стрелял один или несколько вооружённых человек. Правоохранительные органы пока не раскрывают деталей, но активно работают над установлением личностей подозреваемых и их возможных мотивов.

Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия в районе преступления. Также изучаются записи с камер наблюдения, расположенных у школы и вдоль улиц, по которым мог скрыться нападавший.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов — украинский юрист и государственный деятель. При президентстве Виктора Януковича он занимал высокие посты в администрации главы государства и считался одним из его доверенных лиц. После смены власти в 2014 году покинул Украину и с тех пор проживал за рубежом. В последние годы о его деятельности в медиа упоминалось редко.