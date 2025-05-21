Латвийского вратаря призвали вернуть медали чемпионатов мира времен СССР

Двукратный олимпийский чемпион и легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов резко отреагировал на высказывания бывшего вратаря сборной СССР Артура Ирбе, который выступил против участия российских спортсменов в международных турнирах. В интервью РИА Новости Фетисов заявил, что Ирбе должен отказаться от полученных им наград, если он столь критично относится к России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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«Пусть останется просто Артуром Ирбе»

Фетисов, комментируя позицию латвийского спортсмена, напомнил, что Ирбе завоевал золотые медали чемпионатов мира в составе сборной СССР, и выразил мнение, что в таком случае он должен быть последовательным:

«Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения», — отметил Фетисов.

Решение IIHF и олимпийская неопределенность

Поводом для дискуссии стало решение Международной федерации хоккея (IIHF) от 4 февраля 2025 года. Организация продлила отстранение сборной России от участия в международных турнирах. Это означает, что российская национальная команда не примет участия в чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежный чемпионат мира в 2026 году.

Что касается зимних Олимпийских игр 2026 года, то окончательное решение о допуске российских хоккеистов будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).