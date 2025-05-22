18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.59
578.91
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.05.2025, 19:14

Стал известен гонорар Эмина Агаларова

Новости Мира 0 486

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл, сколько зарабатывает за одно выступление певец и предприниматель Эмин Агаларов. По его словам, гонорар артиста составляет около 7 миллионов рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Мария Поспелова/РИА Новости
Фото: Мария Поспелова/РИА Новости

«Он получает примерно как Лепс. Но, конечно, основная прибыль у него идет с бизнеса. Эмин — влиятельный и успешный предприниматель, так что в финансовом плане он чувствует себя уверенно», — отметил Дворцов.

Музыкальная карьера и признание

Эмин Агаларов начал свой творческий путь в 2006 году, представив дебютный альбом Still. С тех пор он активно выступает и выпускает музыкальные релизы. В 2018 году артист был удостоен почетных званий:

  • Народный артист Азербайджана;

  • Заслуженный артист Республики Адыгея.

Судебный спор с застройщиком

Осенью 2024 года имя Агаларова также появилось в судебных хрониках. Спор возник между компанией артиста и застройщиком:

  • В октябре 2024 года АО «Хлебозавод №16» подало иск против ООО «Крокус Фитнес», которое принадлежит Эмину Агаларову.

  • Истец утверждал, что фитнес-сеть нарушила условия договора аренды и потребовал взыскать 1,7 миллиона рублей.

  • Однако позднее компания-застройщик отказалась от своих требований.

  • Суд вернул уплаченную госпошлину в размере 54 755 рублей, а Агаларов фактически выиграл дело.

Бизнес как основа дохода

Хотя артист продолжает музыкальную деятельность, основным источником дохода, по словам Дворцова, для него остается предпринимательство. Агаларов является владельцем различных активов, включая сеть спортивных клубов «Крокус Фитнес», и успешно совмещает шоу-бизнес с деловой сферой.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.