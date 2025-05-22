Стал известен гонорар Эмина Агаларова

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл, сколько зарабатывает за одно выступление певец и предприниматель Эмин Агаларов. По его словам, гонорар артиста составляет около 7 миллионов рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
«Он получает примерно как Лепс. Но, конечно, основная прибыль у него идет с бизнеса. Эмин — влиятельный и успешный предприниматель, так что в финансовом плане он чувствует себя уверенно», — отметил Дворцов.
Эмин Агаларов начал свой творческий путь в 2006 году, представив дебютный альбом Still. С тех пор он активно выступает и выпускает музыкальные релизы. В 2018 году артист был удостоен почетных званий:
Народный артист Азербайджана;
Заслуженный артист Республики Адыгея.
Осенью 2024 года имя Агаларова также появилось в судебных хрониках. Спор возник между компанией артиста и застройщиком:
В октябре 2024 года АО «Хлебозавод №16» подало иск против ООО «Крокус Фитнес», которое принадлежит Эмину Агаларову.
Истец утверждал, что фитнес-сеть нарушила условия договора аренды и потребовал взыскать 1,7 миллиона рублей.
Однако позднее компания-застройщик отказалась от своих требований.
Суд вернул уплаченную госпошлину в размере 54 755 рублей, а Агаларов фактически выиграл дело.
Хотя артист продолжает музыкальную деятельность, основным источником дохода, по словам Дворцова, для него остается предпринимательство. Агаларов является владельцем различных активов, включая сеть спортивных клубов «Крокус Фитнес», и успешно совмещает шоу-бизнес с деловой сферой.
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