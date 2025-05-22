Стал известен гонорар Эмина Агаларова

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл, сколько зарабатывает за одно выступление певец и предприниматель Эмин Агаларов. По его словам, гонорар артиста составляет около 7 миллионов рублей , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Мария Поспелова/РИА Новости

«Он получает примерно как Лепс. Но, конечно, основная прибыль у него идет с бизнеса. Эмин — влиятельный и успешный предприниматель, так что в финансовом плане он чувствует себя уверенно», — отметил Дворцов.

Музыкальная карьера и признание

Эмин Агаларов начал свой творческий путь в 2006 году, представив дебютный альбом Still. С тех пор он активно выступает и выпускает музыкальные релизы. В 2018 году артист был удостоен почетных званий:

Народный артист Азербайджана ;

Заслуженный артист Республики Адыгея.

Судебный спор с застройщиком

Осенью 2024 года имя Агаларова также появилось в судебных хрониках. Спор возник между компанией артиста и застройщиком:

В октябре 2024 года АО «Хлебозавод №16» подало иск против ООО «Крокус Фитнес» , которое принадлежит Эмину Агаларову.

Истец утверждал, что фитнес-сеть нарушила условия договора аренды и потребовал взыскать 1,7 миллиона рублей .

Однако позднее компания-застройщик отказалась от своих требований.

Суд вернул уплаченную госпошлину в размере 54 755 рублей, а Агаларов фактически выиграл дело.

Бизнес как основа дохода

Хотя артист продолжает музыкальную деятельность, основным источником дохода, по словам Дворцова, для него остается предпринимательство. Агаларов является владельцем различных активов, включая сеть спортивных клубов «Крокус Фитнес», и успешно совмещает шоу-бизнес с деловой сферой.