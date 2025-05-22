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21.05.2025, 20:38

В России хотят установить День взятия Парижа

Новости Мира 0 436

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили закрепить в календаре России новую памятную дату — 31 марта как День взятия Парижа. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Историческая основа инициативы

Как поясняется в документе, выбранная дата приурочена к событиям 31 марта 1814 года, когда союзные войска, в том числе российская армия, вошли в Париж. Этот день ознаменовал собой окончательное поражение Наполеона Бонапарта и завершение наполеоновских войн, а также стал кульминацией Заграничных походов русской армии 1813–1814 годов, следующих за победой в Отечественной войне 1812 года.

Авторы: это триумф и восстановление справедливости

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что данное событие символизирует не только военный успех, но и историческую справедливость:

«Это был триумф русского оружия и восстановление исторического баланса», — отмечают авторы инициативы.

По их мнению, установление нового дня воинской славы подчеркнет важную роль России в переломных событиях европейской истории XIX века.

Параллели с современностью

В инициативе косвенно затрагивается и актуальная политическая повестка. Президент России Владимир Путин ранее уже подчеркивал, что в мире есть силы, стремящиеся к реваншу и возвращению к эпохе, подобной нашествию Наполеона. Однако, по его словам, такие настроения игнорируют исторический исход тех событий.

Американский контекст

Интересно, что недавно к теме исторических побед России обратился и бывший президент США Дональд Трамп. Комментируя перспективы урегулирования конфликта на Украине, он напомнил о ключевых победах России над двумя историческими фигурами — Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером.

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