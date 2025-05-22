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22.05.2025, 07:10

Американские военные сообщили о подозрительном объекте, запущенном Россией в космос

Новости Мира 0 787

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен сообщил, что американские военные зафиксировали проявление агрессивных действий России в космосе. По его словам, речь идет о применении кинетического оружия на орбите, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Пентагон выразил обеспокоенность действиями России на орбите

«Мы наблюдали, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите», — заявил генерал Салтцмен во время слушаний в Сенате.

Что такое кинетическое оружие и в чем опасность

По словам Салтцмена, российские военные выпустили объект, который можно классифицировать как кинетическое оружие — систему, способную физически поражать цели, включая спутники.

Американский генерал подчеркнул, что такое оружие представляет угрозу для спутников США и может быть использовано для выведения из строя важных космических объектов, в том числе тех, которые обеспечивают связь, навигацию и разведку.

Подозрения в разработке ядерных систем

Ранее стало известно, что Салтцмен, начальник штаба ВВС США Дэвид Элвин и министр ВВС Трой Мейнк направили в Конгресс совместное заявление. В документе утверждается, что Россия разрабатывает спутник, способный транспортировать ядерное оружие для борьбы с другими космическими аппаратами.

Угрозы для спутников Starlink и «испытания "Нудоли"»

В апреле издание Forbes опубликовало материал, в котором говорилось о создании Россией новых видов вооружений для потенциальной космической войны с Западом. В частности, отмечалось, что Москва испытывает противоспутниковую ракету "Нудоль".

Как утверждает директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон, ракета уже якобы использовалась для уничтожения советского спутника на низкой орбите. По ее словам, теоретически «Нудоль» может быть направлена и против любого из более чем 7000 спутников компании SpaceX (Starlink), обеспечивающих интернет по всему миру.

Возможность оснащения ядерными боеголовками

Самсон также выразила обеспокоенность тем, что Россия может оснастить такую ракету ядерными зарядами, что значительно повысит разрушительный потенциал системы и угрозу для мировой космической инфраструктуры.

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