18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.07
572.53
6.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.05.2025, 07:59

Женщины с этой группой крови чаще всего рожают гениев

Новости Мира 0 1 007

Американские ученые из Стэнфордского университета провели масштабное исследование, посвященное влиянию группы крови женщины на интеллектуальные способности ее будущих детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru

Фото: pexels
Фото: pexels

Результаты работы оказались весьма неожиданными: оказалось, что на уровень интеллекта ребенка в значительной степени влияет именно наследственность по материнской линии.

До 70% интеллектуальных способностей – от матери

По данным исследования, примерно 70% способностей к обучению и аналитическому мышлению передаются ребенку через гены матери. Более того, группа крови женщины может существенно влиять на те или иные качества, которыми будет обладать потомство.

Первая группа крови — гены интеллектуального потенциала

Наиболее высокий уровень интеллектуального развития, как показали наблюдения, чаще всего демонстрируют дети, рожденные от матерей с первой (нулевой) группой крови. Ученые объясняют это тем, что женщинам с этой группой сложнее зачать ребенка, и именно поэтому во время зачатия происходит своего рода "естественный отбор" наиболее жизнеспособных и генетически сильных эмбрионов.

Дополнительные преимущества:

  • Укреплённый иммунитет: дети, рожденные от женщин с первой группой крови, обладают более устойчивой иммунной системой.

  • Происхождение группы: считается, что первая группа крови принадлежала древнейшим охотникам, жившим на Земле десятки тысяч лет назад. Эти предки выживали в суровых климатических условиях, что сформировало у их потомков высокую устойчивость к неблагоприятной среде и стрессам.

Четвёртая группа: склонность к спорту

Матери с четвёртой, самой редкой и молодой группой крови, чаще всего рождают физически крепких и выносливых детей. Генетики связывают эту особенность с эволюционными изменениями, в ходе которых эта группа появилась последней и вобрала в себя гены других типов крови.

Третья группа крови — творческие натуры

Женщины с третьей группой крови чаще становятся матерями детей с выраженными творческими способностями. У таких детей наблюдается повышенная эмоциональность, чувствительность и склонность к художественному выражению. Это типичные поэты, художники и представители других креативных профессий.

Гены — это не приговор

Исследователи подчёркивают, что наследственность — это лишь одна из составляющих в формировании интеллекта. Даже при неблагоприятной генетике интеллект можно развивать с раннего возраста. Особое значение имеют:

  • систематические умственные тренировки;

  • развитие самоконтроля и способности к концентрации;

  • стимулирующая среда и поддержка со стороны взрослых.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана
Pluto 9701 → Нужно вводить как можно больше штрафов, вот это господа называется эффект бумеранга продолжайте в таком же духе, нужно бы запомнить господа чиновники мировой опыт, что штрафы ничего на решают даже на…
В автобусах Актау больше не будет кондукторов
Базелик → Национальные особенности водителей маршрутных автобусов: 1. Проезд на красный свет: Некоторые водители игнорируют светофор, особенно если на дороге мало машин. 2. Неуступка дороги: Водители не уступа…
Открытие Сулейменова: почему только казахи способны расшифровать Закон Осириса?
Sara19k → өөөй мынауың шайдығой- Осирис-өлімнің кұдайығой
Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау
Apmaxa → какие ещё отведённые места? что за бред?
«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?
Aqtau_2023 → Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.