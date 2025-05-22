Женщины с этой группой крови чаще всего рожают гениев

Американские ученые из Стэнфордского университета провели масштабное исследование, посвященное влиянию группы крови женщины на интеллектуальные способности ее будущих детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru
Результаты работы оказались весьма неожиданными: оказалось, что на уровень интеллекта ребенка в значительной степени влияет именно наследственность по материнской линии.
По данным исследования, примерно 70% способностей к обучению и аналитическому мышлению передаются ребенку через гены матери. Более того, группа крови женщины может существенно влиять на те или иные качества, которыми будет обладать потомство.
Наиболее высокий уровень интеллектуального развития, как показали наблюдения, чаще всего демонстрируют дети, рожденные от матерей с первой (нулевой) группой крови. Ученые объясняют это тем, что женщинам с этой группой сложнее зачать ребенка, и именно поэтому во время зачатия происходит своего рода "естественный отбор" наиболее жизнеспособных и генетически сильных эмбрионов.
Укреплённый иммунитет: дети, рожденные от женщин с первой группой крови, обладают более устойчивой иммунной системой.
Происхождение группы: считается, что первая группа крови принадлежала древнейшим охотникам, жившим на Земле десятки тысяч лет назад. Эти предки выживали в суровых климатических условиях, что сформировало у их потомков высокую устойчивость к неблагоприятной среде и стрессам.
Матери с четвёртой, самой редкой и молодой группой крови, чаще всего рождают физически крепких и выносливых детей. Генетики связывают эту особенность с эволюционными изменениями, в ходе которых эта группа появилась последней и вобрала в себя гены других типов крови.
Женщины с третьей группой крови чаще становятся матерями детей с выраженными творческими способностями. У таких детей наблюдается повышенная эмоциональность, чувствительность и склонность к художественному выражению. Это типичные поэты, художники и представители других креативных профессий.
Исследователи подчёркивают, что наследственность — это лишь одна из составляющих в формировании интеллекта. Даже при неблагоприятной генетике интеллект можно развивать с раннего возраста. Особое значение имеют:
систематические умственные тренировки;
развитие самоконтроля и способности к концентрации;
стимулирующая среда и поддержка со стороны взрослых.
Комментарии0 комментарий(ев)