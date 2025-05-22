В США раскрыли, сколько осталось жить Байдену

Бывший президент США Джо Байден, у которого, как утверждается, выявлена агрессивная форма рака предстательной железы, возможно, проживёт не более 12–18 месяцев. Об этом заявил конгрессмен-республиканец и бывший врач Белого дома Ронни Джексон в интервью изданию The Washington Free Beacon (WFB), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Мнение медиков

По словам Джексона, он не является специалистом в области урологии, однако проконсультировался с несколькими профильными врачами. Общая оценка, с его слов, сводится к следующему:

«Это не моя специальность, но я говорил с несколькими урологами, и они считают, что прогноз в среднем составляет от 12 до 18 месяцев».

Несмотря на мрачные предположения, Джексон выразил надежду, что Байден проживёт дольше ожидаемого срока. Он также уточнил, что рак простаты, в отличие от ряда других онкологических заболеваний, в ряде случаев можно лечить без ярко выраженных побочных эффектов, таких как выпадение волос или значительная потеря веса.

Обвинения в адрес лечащего врача Байдена

В своей критике Джексон не обошёл вниманием личного врача Джо Байдена — доктора Кевина О’Коннора. По его мнению, тот либо ввёл общественность в заблуждение, либо не справился с обязанностями врача:

«Если диагноз поставлен сейчас, то либо доктор О’Коннор скрыл болезнь, либо просто не распознал её. В обоих случаях речь идёт о серьёзной профессиональной ошибке».

Доктор О’Коннор известен как давний лечащий врач Байдена и близкий друг его семьи. Ранее он утверждал, что у политика не было признаков рака предстательной железы.

Диагноз и перспективы лечения

По неофициальной информации, 82-летнему Байдену поставлен диагноз — агрессивная форма рака простаты, сопровождаемая метастазами в костную ткань. Однако отмечается, что опухоль является гормонозависимой, что открывает возможности для проведения таргетированной терапии и потенциально эффективного лечения.

Реакция политиков

На фоне распространившейся информации о болезни Байдена свои слова поддержки выразили его бывший соперник на выборах Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис. Официальных комментариев от самой семьи Байдена на момент публикации не поступало.