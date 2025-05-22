Раскрыта опасность одного вида кофе

Испанский врач Мануэль Висо в интервью изданию El Español рассказал о потенциальной угрозе для здоровья, связанной с употреблением капсульного кофе. По его словам, в этом виде напитка может сохраняться канцерогенное вещество — фуран, которое в других форматах кофе обычно быстро испаряется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Что такое фуран и как он попадает в кофе

Фуран — это летучее органическое соединение, образующееся при обжарке кофейных зерен. Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует его как «возможный канцероген» для человека.

Обычно при варке или настаивании кофе это вещество частично улетучивается, снижая потенциальный вред. Однако в капсулах, где кофе находится в герметично закрытой оболочке, фуран сохраняется в гораздо большем объеме.

Что показали исследования

Висо ссылается на данные одного из последних научных исследований, в котором было выявлено повышенное содержание фурана именно в капсульном кофе. Причина в том, что герметичная конструкция не позволяет веществу испариться, как это происходит в случае с классическим способом приготовления.

Также известно, что на лабораторных животных — в частности, на мышах — фуран вызывал онкологические изменения и повреждения печени. Влияние этого соединения на человеческий организм пока окончательно не изучено, однако накопленные данные вызывают обеспокоенность у специалистов.

Рекомендации: как снизить риск

По мнению Висо, полностью отказываться от кофе в капсулах не обязательно, но важно соблюдать умеренность. Он советует чередовать разные способы приготовления напитка — например, использовать фильтр-кофе, турку или френч-пресс. Это поможет снизить потенциальную нагрузку канцерогенных веществ на организм.

Также врач подчеркнул, что кофе в целом — не вредный продукт, если употреблять его разумно и не злоупотреблять, особенно в сочетании с другими источниками возможных канцерогенов в рационе.

Вывод

Хотя капсульный кофе удобен и популярен, он может содержать больше вредных соединений, чем альтернативные способы заваривания. Учитывая потенциальный риск, стоит подходить к выбору напитка осознанно и разнообразить способы его употребления, особенно если кофе входит в ваш ежедневный рацион.