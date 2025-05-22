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22.05.2025, 10:32

В Вашингтоне неизвестный застрелил двух сотрудников посольства Израиля

Новости Мира 0 711

Вашингтон охвачен тревогой после нападения у Еврейского музея, в результате которого погибли представители израильской дипмиссии. Власти воздерживаются от раскрытия деталей, но озвученные лозунги предполагаемого стрелка указывают на политическую подоплеку, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Amanda Villegas / Rueters
Фото: Amanda Villegas / Rueters

Нападение у Еврейского музея: что известно

Инцидент произошел вечером возле Еврейского музея в Вашингтоне. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты. Она назвала убийство беспричинным и пообещала, что виновный понесет наказание:

«Мы активно расследуем и работаем над получением дополнительной информации для распространения. Пожалуйста, молитесь за семьи жертв. Мы привлечем этого подлого преступника к ответственности», — написала она в соцсети X.

По информации телеканала ABC News, в момент трагедии в музее проходило мероприятие Американского еврейского комитета. По данным источников правоохранительных органов, жертвами стали мужчина и женщина. В посольстве Израиля подтвердили, что в момент атаки руководителя дипмиссии не было на месте.

Подозреваемый кричал «Освободите Палестину»

Официальные лица пока не раскрывают личность стрелка и не называют его возможные мотивы. Однако, как сообщает NBC, во время задержания мужчина выкрикивал лозунг «Освободите Палестину!». Это заявление может указывать на политический мотив и связь с текущими событиями на Ближнем Востоке.

Реакция Израиля и США

Бывший президент США Дональд Трамп резко осудил нападение, назвав его проявлением антисемитизма:

«Это ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены», — написал он в Truth Social.

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон также отреагировал, заявив, что нападение представляет собой «отвратительный акт антисемитского терроризма».

Контекст: обострение в Газе

Трагедия в Вашингтоне произошла на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. Израильские силы проводят новое наступление в секторе Газа, ставя перед собой цель освободить заложников и уничтожить инфраструктуру боевиков. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить полный военный контроль над палестинским анклавом.

На фоне ухудшения гуманитарной обстановки в Газе международное сообщество выражает обеспокоенность. Европейский союз заявил о возможном пересмотре отношений с Израилем, а Великобритания, Канада и Франция пригрозили санкциями.

Инцидент с дипломатами на Западном берегу

Дополнительное напряжение возникло 21 мая, когда израильские военные открыли предупредительный огонь по группе иностранных дипломатов на Западном берегу реки Иордан. Как пояснил МИД Израиля, делегация отклонилась от утвержденного маршрута и оказалась в запрещенной зоне.

ООН раскритиковала действия израильских военных, назвав произошедшее недопустимым. Несколько стран, включая Испанию, Францию, Италию и Португалию, вызвали израильских послов и потребовали провести расследование.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Реакция Израиля и США Бывший президент США Дональд Трамп резко осудил нападение, назвав его проявлением антисемитизма: А что Трамп уже не президент США? Ау когреспундены смотрите что пишете.
22.05.2025, 06:56
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