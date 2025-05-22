«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?

В Министерстве иностранных дел России заявили, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не может подписывать международные документы, в том числе мирный меморандум с Россией, из-за утраты легитимности. Москва настаивает на необходимости появления нового, признанного украинским народом лидера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Как пояснил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, любые документы, подписанные Зеленским, могут быть признаны юридически недействительными. По мнению дипломата, нынешний украинский лидер утратил как внешнюю, так и внутреннюю легитимность.
«Сейчас нынешний их "руководитель" уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, подписанного таким лицом», — заявил Мусихин в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что только руководитель, избранный украинцами в ходе свободного волеизъявления, может обладать правом подписывать документы, связанные с мирным урегулированием конфликта.
Среди возможных альтернативных фигур для подписания меморандума Мусихин назвал председателя Верховной рады Украины. Однако, по его словам, нет уверенности в том, что парламентскому руководству позволят взять на себя такую роль.
Дипломат также указал, что проблема легитимности распространяется на все будущие документы по урегулированию, а не только на один конкретный меморандум.
19 мая 2025 года, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом, стало известно о готовности России к проработке совместного меморандума с Украиной, который бы закрепил режим прекращения огня.
Путин уточнил, что для заключения соглашения необходимо согласовать основные параметры, в том числе:
ключевые принципы мирного урегулирования;
временные рамки подготовки и подписания документа;
условия прекращения боевых действий.
Со своей стороны Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть российский проект меморандума, как только тот будет представлен.
Москва еще с 2024 года настаивает на том, что срок полномочий Зеленского истёк. В мае прошлого года Путин отметил: судьбоносные документы могут подписывать только легитимные представители власти.
«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», — заявил президент России.
В июне 2024 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал пребывание Зеленского на посту главы государства «проблемой», особенно в контексте его указа 2022 года, запрещающего переговоры с Россией.
Официальный Киев утверждает, что согласно украинской конституции, президент сохраняет свои полномочия на период действия военного положения, введенного в стране из-за конфликта.
В то же время, Владимир Путин акцентировал, что Конституция Украины допускает продление только полномочий парламента, но не главы государства:
«Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а о продлении полномочий президента в ней ничего не сказано».
Тем не менее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил уверенность, что нынешняя украинская администрация во главе с Зеленским является легитимной.
Несмотря на юридические претензии, в Москве заявили, что вопрос легитимности не должен блокировать процесс мирного урегулирования. 29 апреля 2025 года Дмитрий Песков отметил:
«Да, вопросы юридического характера имеются. Но интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично — начать переговоры, все остальное носит вторичный характер».
Таким образом, на фоне обсуждения потенциального перемирия между Россией и Украиной вопрос о легитимности действующего украинского президента остается камнем преткновения. В то же время, стороны начинают демонстрировать гибкость, понимая, что начало переговоров важнее формальных споров о подписях.
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