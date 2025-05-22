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22.05.2025, 13:16

«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?

Новости Мира 0 2 327

В Министерстве иностранных дел России заявили, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не может подписывать международные документы, в том числе мирный меморандум с Россией, из-за утраты легитимности. Москва настаивает на необходимости появления нового, признанного украинским народом лидера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

МИД РФ: Зеленский — нелегитимный подписант

Как пояснил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, любые документы, подписанные Зеленским, могут быть признаны юридически недействительными. По мнению дипломата, нынешний украинский лидер утратил как внешнюю, так и внутреннюю легитимность.

«Сейчас нынешний их "руководитель" уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, подписанного таким лицом», — заявил Мусихин в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что только руководитель, избранный украинцами в ходе свободного волеизъявления, может обладать правом подписывать документы, связанные с мирным урегулированием конфликта.

Кто может подписывать соглашение от имени Украины?

Среди возможных альтернативных фигур для подписания меморандума Мусихин назвал председателя Верховной рады Украины. Однако, по его словам, нет уверенности в том, что парламентскому руководству позволят взять на себя такую роль.

Дипломат также указал, что проблема легитимности распространяется на все будущие документы по урегулированию, а не только на один конкретный меморандум.

Перемирие возможно, но с кем договариваться?

19 мая 2025 года, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом, стало известно о готовности России к проработке совместного меморандума с Украиной, который бы закрепил режим прекращения огня.

Путин уточнил, что для заключения соглашения необходимо согласовать основные параметры, в том числе:

  • ключевые принципы мирного урегулирования;

  • временные рамки подготовки и подписания документа;

  • условия прекращения боевых действий.

Со своей стороны Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть российский проект меморандума, как только тот будет представлен.

Юридические споры: кого считать законным президентом?

Москва еще с 2024 года настаивает на том, что срок полномочий Зеленского истёк. В мае прошлого года Путин отметил: судьбоносные документы могут подписывать только легитимные представители власти.

«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», — заявил президент России.

В июне 2024 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал пребывание Зеленского на посту главы государства «проблемой», особенно в контексте его указа 2022 года, запрещающего переговоры с Россией.

Конституционные аргументы Киева и позиция ООН

Официальный Киев утверждает, что согласно украинской конституции, президент сохраняет свои полномочия на период действия военного положения, введенного в стране из-за конфликта.

В то же время, Владимир Путин акцентировал, что Конституция Украины допускает продление только полномочий парламента, но не главы государства:

«Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а о продлении полномочий президента в ней ничего не сказано».

Тем не менее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил уверенность, что нынешняя украинская администрация во главе с Зеленским является легитимной.

Кремль смягчает риторику

Несмотря на юридические претензии, в Москве заявили, что вопрос легитимности не должен блокировать процесс мирного урегулирования. 29 апреля 2025 года Дмитрий Песков отметил:

«Да, вопросы юридического характера имеются. Но интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично — начать переговоры, все остальное носит вторичный характер».

Таким образом, на фоне обсуждения потенциального перемирия между Россией и Украиной вопрос о легитимности действующего украинского президента остается камнем преткновения. В то же время, стороны начинают демонстрировать гибкость, понимая, что начало переговоров важнее формальных споров о подписях.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.
22.05.2025, 09:53
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«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?
Aqtau_2023 → Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.