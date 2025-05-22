Трамп раскрыл европейцам позицию Путина по Украине

Дональд Трамп, бывший президент США, в беседе с европейскими лидерами поделился деталями своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Трамп заявил, что российский лидер якобы не настроен завершать боевые действия в Украине, поскольку уверен в своей победе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Заявление противоречит прежним словам Трампа

По информации WSJ, это был первый случай, когда Трамп озвучил подобную точку зрения в разговорах с европейскими политиками. Ранее он публично заявлял, что Владимир Путин якобы заинтересован в мирном урегулировании конфликта, что делает нынешнее утверждение весьма неожиданным и противоречивым.

Трамп не стал усиливать антироссийскую риторику

Несмотря на такое заявление о позиции Кремля, Трамп не предпринял шагов, которые бы усилили давление на Москву. Это вызвало недоумение со стороны европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского, которые рассчитывали на более жесткую риторику в адрес России.

Расхождение во взглядах на прекращение огня

Более того, по данным WSJ, Трамп выразил недовольство тем, как в публичных заявлениях звучит требование о «безусловном прекращении огня». Он убеждал европейских партнеров отказаться от этой формулировки, так как она, по его мнению, не отражает всей полноты дипломатических реалий.

Возможны новые переговоры в Ватикане

На фоне этих обсуждений сообщается о подготовке нового раунда мирных переговоров между Россией и Украиной. По предварительным данным, встреча может состояться в июне 2025 года в Ватикане. Предполагается, что в ней примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Кит Келлог.