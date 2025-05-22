В России захотели запретить для мигрантов бесплатные услуги в роддоме

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил ввести запрет на бесплатные медицинские роды для иностранных граждан. Свою инициативу он аргументировал необходимостью снижения нагрузки на систему здравоохранения и российских налогоплательщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ura.ru.

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«Бесплатная медицина — только для граждан России»

Сергей Миронов подчеркнул, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) предназначена исключительно для граждан страны. По его словам, мигранты могут воспользоваться ОМС только при наличии официального трудоустройства.

В связи с этим парламентарий выступил с инициативой обязать иностранных граждан предъявлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при пересечении границы. Это, по его мнению, станет дополнительным фильтром и позволит сократить бюджетные траты на медицинские услуги для мигрантов.

Ранее в Крыму предложили ограничить въезд мигрантских семей

15 мая с похожей инициативой выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он предложил запретить мигрантам ввозить в Россию свои семьи. По его словам, это необходимо для сохранения социальной стабильности в регионах и предотвращения перегрузки инфраструктуры.

МВД: большинство мигрантов находятся в России легально

Согласно данным Министерства внутренних дел РФ, около 90% иностранных граждан на сегодняшний день пребывают на территории России на законных основаниях. Существенных изменений в миграционных потоках в последние годы не наблюдается. При этом примерно 80% мигрантов — это выходцы из стран СНГ.