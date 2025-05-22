В России захотели запретить для мигрантов бесплатные услуги в роддоме

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил ввести запрет на бесплатные медицинские роды для иностранных граждан. Свою инициативу он аргументировал необходимостью снижения нагрузки на систему здравоохранения и российских налогоплательщиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ura.ru.
Сергей Миронов подчеркнул, что система обязательного медицинского страхования (ОМС) предназначена исключительно для граждан страны. По его словам, мигранты могут воспользоваться ОМС только при наличии официального трудоустройства.
В связи с этим парламентарий выступил с инициативой обязать иностранных граждан предъявлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при пересечении границы. Это, по его мнению, станет дополнительным фильтром и позволит сократить бюджетные траты на медицинские услуги для мигрантов.
15 мая с похожей инициативой выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он предложил запретить мигрантам ввозить в Россию свои семьи. По его словам, это необходимо для сохранения социальной стабильности в регионах и предотвращения перегрузки инфраструктуры.
Согласно данным Министерства внутренних дел РФ, около 90% иностранных граждан на сегодняшний день пребывают на территории России на законных основаниях. Существенных изменений в миграционных потоках в последние годы не наблюдается. При этом примерно 80% мигрантов — это выходцы из стран СНГ.
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