В голове Родины-матери в Волгограде нашли труп

В Волгограде 22 мая в голове знаменитого монумента «Родина-мать зовет!» было обнаружено тело человека. Об этом сообщило информационное агентство «Высота 102», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Кирилл Брага/РИА «Новости»

Шокирующая находка на Мамаевом кургане

По информации источника, тело находилось внутри скульптуры, установленной на Мамаевом кургане — одном из главных символов Великой Отечественной войны и знаковых мемориальных комплексов России.

На месте работают экстренные службы

В настоящее время к месту происшествия стянуты сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и решают, как безопасно извлечь тело из головы памятника.

Пока не сообщается, кем является погибший, а также при каких обстоятельствах наступила смерть. Официальные комментарии правоохранительных органов пока не поступали.

Монумент временно закрыт для посещения

По словам очевидцев, вход внутрь монумента временно закрыт. Туристам сообщают, что проход ограничен по техническим причинам, не раскрывая деталей инцидента.

Ранее доступ внутрь скульптуры был открыт в рамках экскурсионных маршрутов, включая осмотр смотровых площадок и внутреннего устройства памятника.