В голове памятника «Родина-мать зовёт!» нашли тело ректора МГАФК

Как сообщает Telegram-канал SHOT , погибшим оказался 68-летний Николай Чесноков, ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК). Его тело обнаружили в голове монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, сообщает Lada.kz

Николай Чесноков. Обложка © mgafk.ru

Что произошло

По предварительным данным, Чесноков находился в составе экскурсионной группы. Он вместе с остальными участниками поднялся внутрь скульптуры — на вершину, расположенную в районе головы монумента. Именно там ему внезапно стало плохо.

Очевидцы попытались оказать мужчине первую помощь, однако усилия оказались безрезультатными. Николай Чесноков скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия

Монумент «Родина-мать зовёт!» — одна из самых высоких статуй в мире. Она имеет полую конструкцию и внутри разделена на отсеки, соединённые узкими лестницами и переходами. Тело ректора было обнаружено в одном из таких внутренних помещений, куда добраться можно только по крутым лестницам.

Ранее сообщалось, что доступ внутрь монумента временно ограничен. Туристам объясняют, что вход закрыт по техническим причинам, пока на месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Справка

Николай Чесноков на протяжении многих лет возглавлял МГАФК — одно из ведущих учебных заведений в области физической культуры и спорта в России. Обстоятельства его смерти уточняются, официальные комментарии от представителей вуза и властей пока не поступали.