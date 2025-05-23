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22.05.2025, 19:23

Ученые NASA зафиксировали гигантское свечение в океане, видимое из космоса

Новости Мира 0 573

Спутники зафиксировали вблизи Австралии яркое свечение океанских вод, видимое даже из космоса. Исследование показало, что речь идет о массовом цветении микроскопических водорослей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Загадочное свечение у берегов Австралии

Еще в ноябре 2024 года спутниковые системы NASA обнаружили в южной части Тихого океана необычное свечение. Явление было зафиксировано в районе между юго-восточным побережьем Австралии и островом Тасмания. Это пространство известно своей сложной гидрологией: здесь встречаются бурные течения и пролегают глубокие морские каналы.

Фото: NASA
Фото: NASA

Снимки, полученные со спутников, показали светящийся участок воды, который, по мнению ученых, имел биологическое происхождение. Данные были собраны с помощью современных космических сенсоров, способных регистрировать изменения в световом спектре на поверхности океана.

Источник света — микроскопические водоросли

Команда специалистов NASA провела тщательное исследование природы явления и установила, что необычное свечение связано с цветением фитопланктона — микроскопических водорослей, обитающих в фотической зоне океана. Именно здесь, на глубине, куда проникает солнечный свет, создаются оптимальные условия для роста этих организмов.

Цветение сопровождается активной выработкой хлорофилла A — важного пигмента, необходимого для фотосинтеза. Его высокая концентрация и вызывает видимое из космоса свечение воды.

Результаты исследования

Итоги научной работы были опубликованы на портале DailyGalaxy. Исследователи подтвердили, что наблюдаемое явление — это естественный биологический процесс, однако в такой масштабной форме он встречается довольно редко. Спутниковые данные позволяют наблюдать за подобными процессами в реальном времени и отслеживать изменения в океанской экосистеме.

Таким образом, «светящееся нечто», замеченное из космоса, оказалось гигантским скоплением микроводорослей, дающим яркое свечение благодаря активному фотосинтезу. Это открытие подчеркивает возможности современных спутниковых технологий в изучении биологических процессов на планете.

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