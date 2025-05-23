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23.05.2025, 06:58

Загадочные послания в эфире «радиостанции Судного дня»: снова звучат странные слова

Новости Мира 0 621

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная среди радиолюбителей как «жужжалка» и «радио Судного дня», вновь напомнила о себе. 22 мая на её частоте зафиксированы два загадочных сигнала, содержавших слова, лишённые очевидного смысла, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Новые сигналы: «беззлобие» и «хрюкостяг»

Согласно данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», 22 мая в 13:13 по московскому времени в эфире прозвучало слово «беззлобие», а спустя чуть более часа — в 14:24 — было передано ещё более странное слово: «хрюкостяг». Комментаторы в сети гадают, что могут означать эти сигналы, но однозначных трактовок пока не существует.

Связь с международными событиями?

Интересно, что несколькими днями ранее — 19 мая — УВБ-76 также передавала загадочные слова: «блефопуф» и «болтанка». Это произошло в преддверии телефонных переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Некоторые энтузиасты предполагают, что подобные включения могут как-то перекликаться с геополитической повесткой, хотя прямых подтверждений этому нет.

Апрельские сообщения: массовая активность станции

Особенно активным стал эфир в конце апреля. За два дня — 24 и 25 числа — радиолюбители зафиксировали сразу десять «вбросов» неизвестного содержания. Среди переданных слов: «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение» и «клюквенный». Вновь все эти слова не несут очевидной смысловой нагрузки, но вызывают интерес у исследователей радиопередач и криптографии.

Песни, гимн и возможный взлом

Не в первый раз эфир УВБ-76 вызывает ажиотаж. 17 декабря 2024 года станция транслировала сразу несколько музыкальных композиций — от песни Shaman «Я — русский» и фрагментов из балета «Лебединое озеро» до гимна СССР. Эти включения были восприняты многими как возможный взлом сигнала.

Что говорят эксперты?

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что УВБ-76 в действительности не используется для передачи секретных военных данных. По его словам, подобные сообщения могут быть попыткой вызвать панику среди населения, особенно в пограничных районах. «Скорее всего, кто-то пытается пробиться в эфир радиостанции. Возможно, это действия противников», — отметил он.

Что известно о станции УВБ-76?

Радиостанция начала вещание ещё в 1976 году. Её характерная особенность — непрерывное низкочастотное жужжание, которое и дало ей прозвище «жужжалка». Сигналы с кодовыми словами и редкие голосовые сообщения появляются крайне редко, что только усиливает атмосферу таинственности вокруг станции.

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