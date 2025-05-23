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23.05.2025, 08:11

Врач предупредил о вреде чая в пакетиках

Новости Мира 0 638

Чай в пакетиках давно стал удобной альтернативой традиционному заварному чаю. Однако врачи предупреждают: не весь такой чай одинаково безопасен. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева, сообщает Lada.kz

Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM
Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Почему стоит насторожиться при выборе пакетированного чая

По ее словам, основной проблемой пакетированного чая является не сам чай как таковой, а его качество и добавки, которые используются в производстве.

Какой чай попадает в пакетики

Михалева объяснила, что чаще всего в пакетики фасуется так называемый «чайный пыль» — это остатки после переработки крупнолистового или мелколистового чая. Такой чай значительно уступает по вкусу и аромату более качественным сортам.

«Производители используют мелко измельченные остатки чая, что сказывается на вкусовых характеристиках. Любителям настоящего чая я рекомендую выбирать рассыпной, а не пакетированный чай», — отметила специалист.

Что добавляют в чай и чем это грозит

Основную опасность представляют не низкие вкусовые качества, а химические добавки, нередко присутствующие в пакетированном чае:

  • Ароматизаторы — могут провоцировать аллергию и расстройства пищеварения.

  • Вкусовые усилители — усиливают вкус, но могут нарушать работу ЖКТ у чувствительных людей.

  • Красители — придают напитку насыщенный цвет, но потенциально опасны для здоровья.

«Даже если все эти добавки официально разрешены, они могут вызвать неприятные реакции у людей с пищевой непереносимостью или склонностью к аллергии», — пояснила Михалева.

Красители: главный «сигнал тревоги»

Особую опасность, по словам врача, представляют красители, которые некоторые производители добавляют для улучшения визуального эффекта чая.

«Это свидетельствует о крайне низком качестве сырья. Более того, такие красители могут спровоцировать желудочно-кишечные расстройства и аллергию», — подчеркнула она.

Как распознать чай с красителями

Врач дала несколько простых советов, как определить наличие красителей в чае:

  • Мгновенное окрашивание воды при заваривании — тревожный признак.

  • Стойкий тёмный налет на кружке, особенно если он появляется сразу после употребления напитка.

  • Трудно смываемые следы на посуде, даже при кратковременном контакте с чаем.

Однако Михалева уточняет: легкий налет может появиться и при заваривании качественного чая, если напиток долго простоял в чашке.

Заключение

Хотя сам по себе пакетированный чай не является прямой угрозой здоровью, важно обращать внимание на его состав. Выбирая чай без добавок и предпочтительно в рассыпной форме, можно избежать потенциальных рисков и наслаждаться напитком без вреда для организма.

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