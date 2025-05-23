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23.05.2025, 09:14

Пять настроек, которые нужно изменить в роутере сразу после покупки, чтобы вас не взломали

Новости Мира 0 1 250

После приобретения нового роутера большинство пользователей ограничиваются лишь базовой настройкой доступа в интернет. Однако эксперты предупреждают: для обеспечения реальной кибербезопасности необходимо сразу внести изменения в ряд настроек устройства. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал специалист по цифровым решениям компании «Сегежа Цифровые Решения» Антон Хохлачев, сообщает Lada.kz

 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Почему важна смена заводских настроек

Первоочередной задачей после установки роутера является замена стандартных параметров — особенно логина и пароля администратора. Заводские комбинации широко известны и легко доступны в интернете, что делает их уязвимыми перед злоумышленниками.

«Если пароль по умолчанию не изменён, получить доступ к административной панели роутера сможет практически любой, а это прямой путь к перехвату управления всей сетью», — отметил Хохлачев.

Рекомендация эксперта:
Используйте сложный пароль, состоящий из комбинации заглавных и строчных букв, цифр и спецсимволов. Такой подход существенно затрудняет взлом.

Скрытие имени сети (SSID): дополнительный уровень защиты

Большинство роутеров по умолчанию транслируют имя Wi-Fi-сети (SSID), что делает её видимой для всех в радиусе действия. Эксперт рекомендует отключить эту опцию.

«Скрытие SSID делает сеть менее заметной для сторонних пользователей и усложняет задачу тем, кто пытается подключиться без разрешения», — пояснил специалист.

Ограничение доступа по MAC-адресам

Каждое устройство имеет уникальный MAC-адрес, который можно использовать в качестве фильтра доступа. Роутеры позволяют вручную добавить в список только те устройства, которым разрешено подключение.

Преимущества такого подхода:

  • Исключает случайные подключения чужих гаджетов;

  • Повышает общий уровень контроля над сетью;

  • Защищает от подмены устройств.

Использование современных протоколов шифрования

Рекомендуется настроить защиту сети на основе актуального стандарта шифрования — WPA3. Он значительно превосходит предыдущие версии по устойчивости к взлому.

Совет:
Если ваш роутер поддерживает только WPA2, обязательно включите его, отключив устаревшие и ненадежные протоколы типа WEP.

Мониторинг сети: кто подключён?

Регулярно проверяйте список устройств, подключенных к вашему роутеру. Это поможет своевременно выявить несанкционированный доступ, а также избежать снижения скорости интернета из-за посторонних подключений.

Обновление прошивки — ключ к устойчивости

Производители роутеров постоянно выпускают обновления прошивок, в которых устраняются уязвимости и улучшается производительность устройства.

«Обновление прошивки — простой и эффективный способ повысить безопасность сети без дополнительных затрат», — напомнил Хохлачев.

Лишние функции — под замок

Некоторые функции, такие как WPS (быстрое подключение устройств) или UPnP (автоматическая настройка портов), могут быть использованы злоумышленниками. Если вы ими не пользуетесь — отключите их.

Вывод: минимальные усилия — максимальная безопасность

Следование этим рекомендациям позволяет владельцу роутера не только улучшить качество интернет-соединения, но и существенно повысить защищенность персональных данных.

Контроль над базовыми настройками — это первый шаг к созданию действительно безопасной домашней сети.

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