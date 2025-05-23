Михаил Ефремов отказывается возвращаться в кино после освобождения из колонии

После выхода на свободу актер Михаил Ефремов пока не готов вернуться к актерской деятельности, несмотря на многочисленные предложения. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию aif.ru , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Предложения есть, но актер не готов

По словам Дворцова, Михаилу Ефремову регулярно предлагают участие в кинофильмах — причем не в эпизодах, а в главных ролях. К тому же речь идет о достойных гонорарах. Однако актер отказывается от всех предложений, находясь в «домашнем режиме» и не спешит возвращаться к работе в кадре.

«Полагаю, он держит планку. Возможно, свою роль играет и здоровье. Ведь после стольких лет в заключении непросто восстановиться как физически, так и психологически», — отметил продюсер.

Условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья

Напомним, что в феврале 2025 года Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, аргументируя это ухудшением состояния здоровья. Как сообщалось, в колонии он исправно трудился в швейном цехе, где занимался пошивом формы для заключенных.

24 марта 2025 года суд Алексеевского района Белгородской области удовлетворил прошение об УДО. После этого актеру были назначены стандартные ограничения: он обязан раз в месяц отмечаться в уполномоченных органах, а право управления автомобилем будет восстановлено лишь через три года.

Возвращение в Москву после колонии

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова освободили из исправительного учреждения. В Москву он отправился с помощью друзей и близких. Примечательно, что участие в организации возвращения актера принял Никита Высоцкий — сын легендарного поэта и артиста Владимира Высоцкого.

Напоминание о деле: ДТП с трагическим исходом

Трагедия, в корне изменившая жизнь Ефремова, произошла 8 июня 2020 года. Тогда в центре Москвы по вине актера случилось ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Михаил Ефремов был признан виновным в аварии и приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в колонии в Белгородской области.