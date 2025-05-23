18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.05.2025, 12:11

Михаил Ефремов отказывается возвращаться в кино после освобождения из колонии

Новости Мира 0 651

После выхода на свободу актер Михаил Ефремов пока не готов вернуться к актерской деятельности, несмотря на многочисленные предложения. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию aif.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Предложения есть, но актер не готов

По словам Дворцова, Михаилу Ефремову регулярно предлагают участие в кинофильмах — причем не в эпизодах, а в главных ролях. К тому же речь идет о достойных гонорарах. Однако актер отказывается от всех предложений, находясь в «домашнем режиме» и не спешит возвращаться к работе в кадре.

«Полагаю, он держит планку. Возможно, свою роль играет и здоровье. Ведь после стольких лет в заключении непросто восстановиться как физически, так и психологически», — отметил продюсер.

Условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья

Напомним, что в феврале 2025 года Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, аргументируя это ухудшением состояния здоровья. Как сообщалось, в колонии он исправно трудился в швейном цехе, где занимался пошивом формы для заключенных.

24 марта 2025 года суд Алексеевского района Белгородской области удовлетворил прошение об УДО. После этого актеру были назначены стандартные ограничения: он обязан раз в месяц отмечаться в уполномоченных органах, а право управления автомобилем будет восстановлено лишь через три года.

Возвращение в Москву после колонии

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова освободили из исправительного учреждения. В Москву он отправился с помощью друзей и близких. Примечательно, что участие в организации возвращения актера принял Никита Высоцкий — сын легендарного поэта и артиста Владимира Высоцкого.

Напоминание о деле: ДТП с трагическим исходом

Трагедия, в корне изменившая жизнь Ефремова, произошла 8 июня 2020 года. Тогда в центре Москвы по вине актера случилось ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Михаил Ефремов был признан виновным в аварии и приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в колонии в Белгородской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Всплеск хамства: грубость и агрессия захватили улицы Казахстана
Pluto 9701 → Нужно вводить как можно больше штрафов, вот это господа называется эффект бумеранга продолжайте в таком же духе, нужно бы запомнить господа чиновники мировой опыт, что штрафы ничего на решают даже на…
В автобусах Актау больше не будет кондукторов
Базелик → Национальные особенности водителей маршрутных автобусов: 1. Проезд на красный свет: Некоторые водители игнорируют светофор, особенно если на дороге мало машин. 2. Неуступка дороги: Водители не уступа…
Открытие Сулейменова: почему только казахи способны расшифровать Закон Осириса?
Sara19k → өөөй мынауың шайдығой- Осирис-өлімнің кұдайығой
Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау
Apmaxa → какие ещё отведённые места? что за бред?
«Зеленский потерял легитимность». Кто будет подписывать меморандум с Россией?
Aqtau_2023 → Сначала оккупация Украинских земель, теперь указывает кому можно а кому нельзя подписывать, это уже чересчур лезть в дела чужого государства.