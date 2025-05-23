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23.05.2025, 14:22

Как Карпин и Мостовой учили Макелеле пить водку: откровения экс-игрока «Реала»

Новости Мира 0 1 303

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле поделился воспоминаниями о своих российских партнерах по испанскому клубу «Сельта» — Валерии Карпине и Александре Мостовом. В интервью, опубликованном на портале «Чемпионат.com», француз рассказал об их дружбе вне поля и необычном «экзамене», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Экзамен по водке»: дружеские традиции в «Сельте»

По словам Макелеле, он уже был знаком с водкой до встречи с россиянами, но именно Карпин и Мостовой дали ему настоящий «урок» правильного употребления напитка.

«Я и до них ее пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного», — с улыбкой вспоминает экс-футболист.

Этот эпизод стал одной из ярких зарисовок из жизни футболистов за пределами поля, подчеркивающей товарищеские и теплые отношения между легионерами в испанском клубе.

Карьера Макелеле: от побед в Ла Лиге до титулов в АПЛ

Клод Макелеле — один из самых узнаваемых полузащитников своего времени. Он дважды становился чемпионом Испании вместе с мадридским «Реалом», а также выигрывал Лигу чемпионов. В составе английского «Челси» под руководством Жозе Моуринью француз взял титул Премьер-лиги и стал ключевой фигурой в команде.

Где сейчас Карпин и Мостовой

  • Валерий Карпин в начале 2025 года покинул пост главного тренера «Ростова» в Российской премьер-лиге, сосредоточившись на работе со сборной России.

  • Александр Мостовой, завершив карьеру футболиста, получил тренерскую лицензию и в 2025 году должен был пройти стажировку в московском «Спартаке», но она не состоялась. Позже он проходил стажировку в «Динамо», однако пока остается без тренерского назначения.

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