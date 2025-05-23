В Москве госпитализировали Филиппа Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров был экстренно доставлен в частную клинику в Москве, где его поместили в отделение хирургии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash .

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Причина госпитализации — осложнение после ожога

По информации источника, ухудшение состояния артиста связано с травмой, полученной 25 апреля во время концерта в Санкт-Петербурге. Тогда в концертном зале «Октябрьский» у певца загорелся пиджак от пиротехнических эффектов во время эффектного выхода на сцену.

Как видно на видеозаписи, Киркоров, спускаясь с потолка на конструкции в виде гигантского микрофона, получил ожог от внезапно вспыхнувшей одежды. Артист несколько раз сообщил зрителям об ожоге, после чего ушёл за кулисы, а затем вернулся и продолжил выступление уже в новом костюме.

Сахарный диабет осложнил процесс заживления

Пластический хирург Тимур Хайдаров сообщил, что заживление ожога пошло не по плану: на одной из рук началось осложнение, усугублённое хроническим заболеванием Киркорова — сахарным диабетом. Это потребовало медицинского вмешательства и длительного наблюдения в условиях стационара.

«Сейчас врачи борются за здоровье Филиппа. Он находится в больнице уже две недели», — приводит слова Mash.

Слухи об имплантах оказались фейком

Также Telegram-канал опроверг слухи, распространявшиеся в соцсетях, о якобы «разорвавшихся имплантах» у певца. По словам источника, эти сообщения не соответствуют действительности.

Возможны изменения в концертной программе

Певица Любовь Успенская, комментируя происшествие для Газеты.Ru, отметила, что вспышка на одежде могла быть вызвана «энергетикой Киркорова». Она также сообщила, что вопросы по корректировке концертной программы после инцидента обсуждаются в рабочем порядке.