В Азербайджане убита 16-летняя девушка: подозреваемый — сын влиятельного бизнесмена

Шокирующее преступление потрясло Азербайджан: тело несовершеннолетней девушки было обнаружено в реке Кура. В совершении убийства подозревается ее гражданский муж, представитель влиятельной семьи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Обнаружение тела и первые подозрения

20 мая в водах реки Кура было найдено тело 16-летней Нураны Алекперовой. Как сообщает издание 1news.az, в совершении преступления подозревается Сеидрасул Талыбов — сын известного в Сабирабадском районе предпринимателя.

По данным следствия, незадолго до трагедии между подростками произошла ссора. Девушка якобы настаивала на официальной регистрации брака, тогда как Талыбов отказывался, утверждая, что между ними уже заключён религиозный союз — кабин. Также он, по сообщению источников, угрожал Алекперовой тем, что может в любой момент выгнать ее из дома без последствий.

Попытки разрыва отношений и давление со стороны

После конфликта Нурана покинула дом Талыбова и вернулась к отцу в родной город. Однако, как сообщается, Сеидрасул вместе со своим отцом, Мирмовсумом Талыбовым, предприняли попытки вернуть девушку. Родственники со стороны Нураны выступили против, не соглашаясь на её возвращение.

Тогда, по версии следствия, Сеидрасул Талыбов напомнил отцу девушки о некоем долге, потребовал его погашения в течение суток и уехал. Вскоре он вновь приехал, забрал Нурану к себе в дом, после чего произошло убийство.

Обстоятельства преступления и социальный резонанс

Согласно предварительным данным, после убийства юноша избавился от тела, сбросив его в реку. Источники подчеркивают, что семья Талыбовых — одна из самых известных в регионе. Она принадлежит к почитаемому сейидскому роду и занимается строительным бизнесом. Это породило общественные подозрения в возможной попытке замять дело из-за связей и влияния семьи.

Ход расследования

Правоохранительные органы начали расследование по факту умышленного убийства. Общественность требует объективного разбирательства и справедливого наказания для подозреваемого, несмотря на высокий статус его семьи.