Эксперт рассказала, как безопасно спать с включённым кондиционером

Сон при работающем кондиционере не представляет опасности для здоровья при соблюдении ряда условий, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Спать с включённым кондиционером вполне безопасно, если соблюдать несколько простых правил, рассказала в беседе с изданием «Лента.ру» руководитель товарного направления группы компаний АЯК Наталья Соколова.

По её словам, особенно в жаркое время года вопрос сна при включённом кондиционере вызывает у людей опасения. Многие считают, что прохладный ночной воздух может стать причиной простуды или воспалительных заболеваний. Однако, как подчеркнула специалист, при соблюдении базовых мер предосторожности такой риск сводится к минимуму.

Главное, по её мнению, – не допускать прямого попадания холодного воздушного потока на человека и избегать слишком низкой температуры. Именно поток воздуха, направленный непосредственно на спящего, чаще всего вызывает переохлаждение.

Эксперт также отметила, что при установке кондиционера в спальне оптимально размещать его над изголовьем кровати. В случае, если это невозможно, рекомендуется отрегулировать положение жалюзи так, чтобы воздух не попадал напрямую на человека. Также можно использовать модели кондиционеров с функцией рассеивания потока.

Наталья Соколова уточнила, что комфортной температурой в помещении для сна считается диапазон от 22 до 25 градусов Цельсия. При этом разница между температурой внутри комнаты и на улице не должна превышать 5-7 градусов, чтобы избежать стресса для организма.