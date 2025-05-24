В России мужчина 15 лет жил с куриной костью в бронхах

В Твери врачи извлекли куриную кость из бронхов пациента, которая находилась там около 15 лет, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Медики Тверской городской больницы №6 провели успешную операцию по удалению инородного тела из бронхов 57-летнего пациента. Как сообщает Тверское информационное агентство, мужчина поступил в лечебное учреждение с жалобами на сильный кашель, одышку и повышенную температуру тела.

Обследование выявило наличие гнойного скопления в плевральной полости, вызванного воспалением лёгких. Однако при проведении компьютерной томографии грудной клетки врачи обнаружили инородное тело, застрявшее в левом бронхе нижней доли лёгкого.

Для уточнения диагноза была выполнена бронхоскопия, в ходе которой в просвете бронха было найдено плотное образование, окружённое воспалёнными тканями.

С помощью бронхоскопа врачи извлекли инородный предмет, которым оказалась куриная кость. Позднее пациент рассказал, что около 15 лет назад подавился кусочком курицы, после чего некоторое время испытывал трудности с дыханием. Однако медицинской помощи он тогда не искал.