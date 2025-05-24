Врач назвал первые признаки перегрева у ребёнка

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, как распознать перегрев у ребёнка и объяснил, почему игнорировать первые симптомы опасно для здоровья, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Первые признаки теплового перегрева у ребёнка – это вялость, беспричинная капризность и плач. Об этом в интервью Ленте.ру сообщил врач-педиатр Евгений Тимаков, подчеркнув, что при появлении таких симптомов необходимо как можно скорее напоить ребёнка водой и переместиться в прохладное место.

По словам специалиста, если вовремя не принять меры, перегрев может привести к серьёзным последствиям, включая потерю сознания. Врач отметил, что при выраженном тепловом ударе у детей может наблюдаться похолодание конечностей, что требует срочной медицинской помощи.

Для профилактики перегрева Тимаков рекомендовал всегда использовать головной убор и избегать длительного пребывания на солнце. Особую осторожность следует проявлять в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, например, в палатках или на выставках, где температура может быстро подниматься до опасного уровня.