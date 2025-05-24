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24.05.2025, 15:06

Известный российский комик попал в психиатрическую клинику из-за депрессии

Новости Мира 0 621

Звезда российских телешоу «Импровизация» и «Громкий вопрос» Дмитрий Позов рассказал, что проходит лечение в психиатрической клинике по причине депрессии и проблем с алкоголем, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото с сайта eg.ru
Фото с сайта eg.ru

Российский комик Дмитрий Позов, известный по участию в телепроектах «Импровизация» и «Громкий вопрос», сообщил, что находится на лечении в психиатрической клинике. 39-летний артист рассказал об этом подписчикам через свой Telegram-канал.

Позов пояснил, что обратился за профессиональной помощью из-за тяжёлого психологического состояния. По его словам, депрессия вызвала у него апатию, непонимание происходящего и негативные мысли. При этом он уточнил, что причиной госпитализации стало не только злоупотребление алкоголем.

Я не смог помочь себе, но очень надеюсь, что моя честность поможет кому-то из вас. Лучше вовремя и осознанно обратиться к специалисту. Нет, не лучше – это единственный шанс, - написал он.

Позов также опроверг распространённое мнение, что он находится в клинике исключительно из-за алкоголя. По его словам, хотя он действительно стал употреблять спиртное чаще обычного, речь не идёт о запоях или серьёзной интоксикации.

Комик отметил, что тяжёлое эмоциональное состояние усилилось после смерти отца. Это, в свою очередь, повлияло и на личные отношения. Сейчас он живёт один в съёмной квартире, а на момент публикации сообщения находится в медицинском учреждении.

Я пишу об этом, чтобы вы прекратили распускать слухи, обсуждать. Отнеситесь с пониманием к личной жизни взрослых людей. Ответьте на мою откровенность своим адекватным поведением, пожалуйста, - призвал Позов.

Напомним, что Дмитрий Позов – не единственный российский артист, решившийся на лечение в рехабе. В начале 2025 года аналогичное решение принял музыкант Моргенштерн, который начал курс реабилитации для избавления от алкогольной и наркотической зависимости.

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