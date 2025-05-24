Экс-супруга Паши Техника заявила о поступающих ей угрозах

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника Ева Карицкая заявила о получении угроз и возможных юридических последствиях на фоне конфликта, связанного с обстоятельствами последних дней жизни музыканта в Таиланде, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: (с) evaevakaritskayaa / Instagram

Ева Карицкая, бывшая супруга рэпера Паши Техника, сообщила в своём Telegram-канале о том, что получила угрозы возбуждения уголовного дела по статье о клевете. По её словам, угрозы исходят от одного человека, который, как утверждает Карицкая, «сильно боится определённых обстоятельств».

Карицкая отметила, что на фоне происходящего может быть задержана в Таиланде, где в настоящее время находится. При этом, по её словам, наибольшую тревогу у неё вызывает возможная угроза безопасности её ребёнка.

По большей степени я переживаю только за своего ребенка. Но я думаю, что вызову маму, напишу на нее доверенность, чтобы она благополучно увезла его отсюда и чтобы мой сын находился в безопасности, - подчеркнула Карицкая.

Кроме того, Карицкая опубликовала аудиосообщение, в котором неизвестная женщина рассказывает о последних днях жизни Паши Техника в Таиланде. В нём упоминается, что некая девушка помогла человеку по имени Борис избежать более серьёзных последствий, «чтобы у него на руках не оказалось трупа».

По её словам, местный врач ввёл музыканту препарат, после чего Паша Техник якобы «резко открыл глаза и самостоятельно дошёл до машины».

Карицкая уточнила, что получила это сообщение от анонимного источника, но узнала голос женщины, поскольку, по её словам, встречалась с ней дважды. Также у неё есть ссылки на соцсети этой девушки, однако Карицкая предпочла пока не раскрывать их.