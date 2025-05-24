Медведь-стриптизер попал на камеры в России

В Тунгусском заповеднике камера наблюдения запечатлела бурого медведя, демонстрировавшего поведение, напоминающее эротический танец, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Иллюстративное фото: Pixabay

В Тунгусском заповеднике на территории России камера видеонаблюдения зафиксировала необычное поведение бурого медведя. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале «112», зверь подошел к дереву и начал активно тереться о ствол, совершая движения, которые зрительно напоминали танец в стиле стриптиз.

Специалисты объяснили, что подобное поведение не связано с развлечением – таким образом медведи метят территорию, сигнализируя другим особям о своем присутствии. Кроме того, подобные действия помогают животным нанести на шерсть смолу, что служит защитой от назойливых насекомых, таких как комары и мошки.