Катание на самокате стоило жизни жителю Якутии

В поселке Чульман Республики Саха (Якутия) мужчина скончался в результате падения с самоката, передает Lada.kz со ссылкой на «Известия» .

Фото с сайта haiv.ru

В Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием электросамоката погиб мужчина, сообщила пресс-служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.

Инцидент произошёл в поселке Чульман, в районе дома №56 по улице Советская. Мужчина 1981 года рождения передвигался на средстве индивидуальной мобильности, когда не справился с управлением и допустил опрокидывание электросамоката.

После падения пострадавший был срочно доставлен в центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось – мужчина скончался от полученных травм.