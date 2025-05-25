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24.05.2025, 20:35

Как переход Меркурия в Близнецы повлияет на повседневную жизнь

Новости Мира 0 501

С 26 мая планета Меркурий входит в знак Близнецов. Астрологи рассказали, как переход повлияет на людей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно предоставленной информации, 26 мая Меркурий – планета, которая традиционно ассоциируется с разумом, речью и информацией – переходит в знак Близнецов. Это астрологическое событие считается значимым, поскольку Близнецы находятся под покровительством самого Меркурия, что усиливает его влияние.

Как отмечают специалисты, в этот период заметно возрастёт темп жизни и активизируется ментальная деятельность. Люди станут проявлять больший интерес к обучению, общению, новым знаниям и путешествиям. Ожидается, что возрастёт количество диалогов, информационных обменов и стремление к поиску новой информации.

Астрологи подчеркивают, что наступает благоприятное время для сдачи экзаменов, проведения деловых переговоров, запуска образовательных курсов, а также реализации проектов в сфере медиа и маркетинга.

Однако, несмотря на общий позитивный фон, возможны определённые сложности. В частности, может проявиться рассеянность, быстрая смена интересов и недостаток концентрации. В этот период важно перепроверять полученную информацию и избегать поспешных выводов. Рекомендуется проявлять гибкость в делах, сохраняя при этом фокус на главных задачах.

Переход Меркурия в Близнецы, по мнению астрологов, является удачным временем для тех, чья профессиональная деятельность связана с информацией, технологиями, языками и коммуникациями. Это подходящий момент для расширения круга общения, обучения и реализации новых идей.

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