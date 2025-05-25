В России школы будут крупно штрафовать за прием детей нелегалов

Российские школы и вузы могут быть оштрафованы на серьезную сумму за обучение детей мигрантов с нарушенным правовым статусом, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Иллюстративное фото с сайта smapse.ru

Министерство внутренних дел России предупредило об ответственности образовательных организаций за прием на обучение детей, чьи родители нарушили правила пребывания в стране. Об этом заявила заместитель начальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД РФ полковник полиции Елена Климова в эфире радиостанции «Милицейская волна».

По ее словам, школы и высшие учебные заведения обязаны до зачисления проверять родителей и законных представителей несовершеннолетних иностранных граждан на наличие сведений о нарушениях в базах МВД.