В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp запустил обновление, благодаря которому функция аудиочатов стала доступна участникам всех групповых чатов, независимо от их размера. Об этом сообщили разработчики в официальном блоге приложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: kasheloff.ru

Что изменилось?

Ранее возможность создания аудиочатов имели только группы, численность которых составляла от 32 до 256 участников. Теперь эта функция распространяется и на более мелкие сообщества, а максимальное количество участников в аудиочате увеличено до 1024 человек.

Как работает аудиочат?

Новая функция отличается от привычных групповых звонков:

Аудиочат запускается как «открытая комната», к которой можно свободно присоединяться или покидать её в любое время.

Интерфейс разработан так, чтобы не мешать основному общению: аудиочат отображается в компактной форме, позволяя параллельно вести текстовую переписку и получать уведомления.

Запуск происходит через простое действие: нужно пролистать чат вниз, нажать и удерживать экран несколько секунд.

Важно отметить, что участники чата не получают звуковых уведомлений о начале аудиочата — они могут сами решить, когда и как присоединиться к разговору.

Защита конфиденциальности

Все аудиочаты, как и обычные звонки и сообщения в WhatsApp, защищены сквозным шифрованием. Это означает, что содержимое разговоров остается недоступным для посторонних, включая саму платформу.